O alimentație corectă și practicarea regulată a exercițiilor fizice sunt recunoscute universal drept pilonii fundamentali ai unei vieți sănătoase. Dar care dintre cele două este mai importantă pentru organismul tău, per ansamblu?

Răspunsul, potrivit unei ample analize publicate în „Mayo Clinic Proceedings”, ar putea fi o surpriză.

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„În toate cazurile, activitatea fizică sau condiția fizică cardiorespiratorie au avut o legătură mult mai puternică cu perspectivele de longevitate”, afirmă Glenn Gaesser, fiziolog specializat în efort fizic, de la Universitatea de Stat din Arizona, potrivit Science Alert.

În noul studiu, Gaesser și coautorul său, Robert Sallis – medic specializat în medicina sportivă la Kaiser Permanente Medical Center din Fontana, California – au analizat zeci de studii științifice și meta-analize, cuantificând corelațiile dintre calitatea dietei, activitatea fizică și mortalitatea din toate cauzele.

Inactivitatea fizică este asociată cu un risc de mortalitate mult mai ridicat decât o dietă necorespunzătoare

Potrivit cercetătorilor, deși o alimentație sănătoasă poate contribui semnificativ la reducerea riscului de deces, efectele activității fizice sunt, în ansamblu, mult mai puternice. Cu alte cuvinte, inactivitatea fizică este asociată cu un risc de mortalitate mult mai ridicat decât o dietă necorespunzătoare.

„Am constatat că, în cazul persoanelor cu cea mai slabă calitate a dietei – adică cele care consumă în exces alimente ultraprocesate, carne roșie sau procesată, produse și băuturi zaharoase ori alimente prăjite – riscul de mortalitate din toate cauzele a fost cu 3% până la 20% mai mare”, explică Gaesser.

„În schimb, pentru o persoană care nu face exerciții fizice și își petrece aproape întreaga zi stând pe scaun, riscul a fost cu 46% până la peste 163% mai mare.”

Altfel spus, o dietă nesănătoasă nu crește riscul de mortalitate la fel de mult cum o face un stil de viață extrem de sedentar.

În aceeași ordine de idei, modificările aduse nivelului de activitate fizică par să aibă un impact relativ mai mare asupra sănătății decât schimbările aduse dietei. În cadrul studiului, obiceiurile alimentare sănătoase au fost asociate cu un risc de deces cu 4–23% mai mic, comparativ cu persoanele care nu au adoptat o dietă sănătoasă.

Chiar și o cantitate mică de efort suplimentar poate avea efecte considerabile

Totuși, acest procent este mult mai mic decât reducerea de 45–67% a riscului de mortalitate observată în cazul persoanelor care parcurg aproximativ 11.000–16.000 de pași pe zi (comparativ cu cele care fac 2.000–5.000 de pași), sau decât reducerea de 41–53% a riscului de deces în cazul persoanelor cu cel mai ridicat nivel de condiție fizică cardiorespiratorie, comparativ cu cele care au cel mai scăzut nivel.

Datorită impactului relativ semnificativ al activității fizice, chiar și o cantitate mică de efort suplimentar poate avea efecte considerabile.

„Ne-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă persoanele sedentare și-ar crește numărul de pași zilnici cu 2.000 – o distanță de aproximativ o milă (1,6 km), care este în concordanță cu recomandările actuale de sănătate publică”, explică Gaesser.

„Acest lucru a fost asociat cu o reducere a riscului de mortalitate de aproximativ 25% până la 50%.”

În mod similar, în rândul persoanelor foarte sedentare, creșterea activității fizice zilnice cu 5–10 minute a corespuns unui risc de deces cu 30–42% mai mic.

Prin contrast, adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase – de exemplu, dublarea consumului mediu de fructe și legume în rândul americanilor (de la 2,5 la 5 porții pe zi) – ar corespunde unei reduceri de 13% a riscului de deces, în timp ce creșterea consumului de cereale integrale și fibre alimentare până la nivelurile recomandate ar corespunde unei reduceri a riscului de mortalitate de 6–20%.

Cercetătorii recunosc că o mare parte a dovezilor provine din studii observaționale, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot stabili o relație de cauzalitate directă între activitatea fizică și reducerile mai mari ale riscului de mortalitate.

De asemenea, echipa subliniază că studiul nu sugerează abandonarea unei alimentații sănătoase, ci mai degrabă necesitatea unei mai bune conștientizări a faptului că activitatea fizică reprezintă un factor extrem de puternic pentru sănătate și longevitate.