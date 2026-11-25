Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut o reacție furibundă la adresa liderului AfD, Alice Weidel, după ce aceasta a transmis, chiar de la tribuna Parlamentului European de la Berlin, că „familii întregi din România și Bulgaria trăiesc regește cu ajutor din partea Germaniei”, motiv pentru care consideră că sistemul german de asistență socială a eșuat lamentabil. Într-o postare publicată în seara zilei de miercuri, 25 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, Rareș Bogdan nu s-a ferit să folosească expresii dure la adresa lui Weidel, pe care a numit-o „panaramă” sau „duduie” și despre care a afirmat că „a scos de la naftalină vechea mașinărie de fabricat vinovați”.

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Alături de textul publicat, europarlamentarul PNL a atașat o imagine în care „Alice Weidel, promotoarea unor discursuri în apărarea familiei tradiționale și împotriva străinilor, apare alături de iubita ei, o srilankeză”.

„Ascultă, duduie! 1,4 milioane de români muncesc în Germania, nu întind mâna!”

„Un oxiur german (nu e ăla, copii, e tanti Alice Weidel!) confundă balconul cu Balcanul și jignește din nou românii, pe care-i consideră paraziți. Nimic nou. Ascultă, duduie! 1,4 milioane de români muncesc în Germania, nu întind mâna! Ei alimentează bugetul, plătesc taxe, asigurări sociale. Și leafa ta.

Dacă un student în primul an de la Politologie ar analiza spusele liderei AfD ar descoperi că sunt pline de contradicții logice și matematice. Confundă cetățenii UE, care au drept de liberă circulație și muncă, cu imigranții ilegali și solicitanții de azil, folosește o cifră microscopică la nivel de buget (3 milioane de euro) ca pe o apocalipsă financiară și inventează mitul absurd al vieții regești din alocații.

„Paraziții” de care vorbește această profitoare urâtă își hrănesc gazda. Adică plătesc taxe în sectoarele deficitare ale Germaniei! Piromana strigă foc! Mâna mușcă exact brațul care îi ține economia în picioare!! Adună cifrele care îi convin electoral, dar uită să treacă în contabilitatea urii miliardele de euro colectate din contribuțiile muncitorilor. N-are pic de bărbăție!! De unde?”, a scris Rareș Bogdan.

„Principiul clasic al propagandei totalitare spunea că o minciună trebuie să fie suficient de gogonată ca oamenii să creadă că nimeni n-ar avea tupeul să o inventeze”

„Vânează voturi pe seama unei comunități deja vulnerabile mediatic – cât de ieftin! Își construiește inamici imaginari pentru a-și mobiliza electoratul prin frică!! N-are soluții pentru criza economică a propriei țări, deci inventează un hoț străin.

Manualul demagogiei nu e nou. Metoda de a arăta un țap ispășitor, repetiția unei minciuni, generalizarea colectivă sunt trase la indigo după anii 30 chiar în locul în care ar fi trebuit să fie învățată lecția istoriei: Bundestagul. O rețetă sinistră și familiară. Chiar a chiulit de la cele mai importante lecții ale propriei istorii?

Principiul clasic al propagandei totalitare spunea că o minciună trebuie să fie suficient de gogonată ca oamenii să creadă că nimeni n-ar avea tupeul să o inventeze. A susține în plenul Parlamentului că în România se trăiește regește din alocațiile Germaniei este aplicarea la virgulă a acestui manual”, a mai punctat europarlamentarul PNL.

„Asta este Germania pe care o visează panarama, pe care vrea să o pună la picioarele lui Putin?” / „Miza acestui linșaj sunt gazele din Neptun Deep”

„Alice Weidel a scos de la naftalină vechea mașinărie de fabricat vinovați. Cel mai ieftin truc din istoria propagandei. Asta este Germania pe care o visează panarama, pe care vrea să o pună la picioarele lui Putin?

Miza acestui linșaj mediatic nu sunt alocațiile, ci gazele din Neptun Deep. O Românie puternică și independentă energetic strică definitiv calculele Rusiei de a-și recăpăta monopolul asupra Europei. Gazele din Marea Neagră amenință să scoată definitiv Europa de sub șantajul energetic al Kremlinului, fostul șef al robinetului.

Așa că planul conține directiva demonizării României, vulnerabilizării ei în ochii opiniei publice occidentale exact prin vocile care cântă mereu pe partitura Moscovei. Să nu credeți în coincidențe! Nu există așa ceva”, conchide Rareș Bogdan postarea publicată pe Facebook.