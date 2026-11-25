Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Dumitru Dragomir a lăudat-o pe Lia Olguța Vasilescu, despre care a spus că este o femeie puternică, inteligentă și un politician care știe să se impună. Fostul deputat a amintit că a cunoscut-o în perioada în care activau în partidul condus de Corneliu Vadim Tudor și a povestit că aceasta îl punea la punct inclusiv pe liderul Partidului România Mare (PRM). De asemenea, printre politicienii lăudați de Dumitru Dragomir s-au numărat Claudiu Manda, Marian Neacșu și Sorin Grindeanu. Urmărește emisiunea live aici.

Dumitru Dragomir susține că Nicușor Dan nu mai era președinte în prezent dacă nu era sprijinit de PSD

Dumitru Dragomir a susținut că, fără sprijinul PSD, Nicușor Dan nu ar mai fi fost președinte după trei luni. Acesta i-a menționat pe Sorin Grindeanu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și Marian Neacșu, pe care i-a apreciat pentru activitatea lor politică.

„Fără PSD, în trei luni, Nicușor nu mai era președinte. Aici, Grindeanu e de felicitat, alături de cei doi de la Craiova, Vasilescu și Manda, și de Neacșu, de asemenea. Ăștia, să știți, sunt politicieni”, a susținut Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir a lăudat-o pe Olguța Vasilescu, primarul din Craiova

Dumitru Dragomir a vorbit în termeni elogioși despre Lia Olguța Vasilescu, despre care a spus că este o femeie puternică și foarte inteligentă. Acesta a amintit că au fost colegi de partid și că aceasta se impunea chiar și în fașa lui Corneliu Vadim Tudor. Fostul deputat a lăudat activitatea edilului din Craiova și a susținut că „sistemul” a încercat să o trimită la închisoare, dar nu i-a reușit. Dumitru Dragomir a susținut că sistemul încearcă să te dărâme dacă te prinde că ai „anumite fisuri”.

„Mai ales cea de la Craiova. E femeie a dracu’, să mă iertați! A fost cu mine în partid și pe Vadim îl punea la punct Olguța Vasilescu. Eu am fost fruntaș în partidul ăsta, eram vicepreședintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaților. Olguța era președinta Comisiei de Învățământ.

Era așa de tare, Dumnezeule, Doamne! E foarte deșteaptă și are sânge în instalație. E bărbată și face lucruri bune. Nu vedeți ce a făcut la Craiova? Au fost gata-gata să o bage la pușcărie. Sistemul încearcă… Dacă te prinde că ai fisuri, n-ai scăpat”, a relatat Dumitru Dragomir.

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Târgul de Crăciun de la Craiova a fost votat pe primul loc în Europa în competiția destinațiilor de Sărbători 2026-2027

Craiova a fost votată din nou „Best Christmas Market in Europe 2026–2027” și a devenit cea mai votată destinație din întreaga istorie a competițiilor organizate de platforma European Best Destinations, din 2009 până în prezent, indiferent de categorie.

Lia Olguța Vasilescu a anunțat că, competiția organizată de European Best Destinations s-a încheiat cu peste 542.000 de voturi pentru Craiova, cel mai mare număr înregistrat în cei 18 ani de competiții online organizate de această platformă. Astfel, orașul a ocupat primul loc în clasament, înaintea orașelor Riga și Sofia.

„Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european.

Clasament final:

1. Craiova – 542.821 de voturi

2. Riga, Letonia – 223.710 de voturi

3. Sofia, Bulgaria – 223.100 de voturi

4. Lisabona, Portugalia – 222.447 de voturi

5. Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 de voturi

În competiție, au mai participat orașe precum Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier, Bruges etc.”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Cele mai multe voturi pe care le-a primit Români au fost de la Marea Britanie

Primarul Craiovei a precizat că cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun au provenit din Marea Britanie (13,9%), Statele Unite ale Americii (12,8%) și România (8,6%). Aceasta a menționat și Germania, Franța, Spania, Italia, Portugalia, Bulgaria și Olanda printre țările din care au venit voturi. Lia Olguța Vasilescu a mulțumit tuturor celor care au contribuit la obținerea acestei performanțe și celor care au votat Târgul de Crăciun din Craiova.

„Cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun de la Craiova au provenit din:

– Marea Britanie – 13,9%

– Statele Unite ale Americii – 12,8%

– România – 8,6%

– Germania – 7,9%

– Franța – 7,1%

– Spania – 6,7%

– Italia – 5,9%

– Portugalia – 4,8%

– Bulgaria – 3,6%

– Olanda – 3,2%

– Alte țări – 25,5%

Competiția a fost organizată de European Best Destinations (www.europeanbestdestinations.com), principalul site de turism de pe continent și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism.

Mulțumesc tuturor celor care au muncit în ultimii ani să ajungem la o asemenea performanță și tuturor celor care ne-au apreciat și votat!”, a transmis edilul Craiovei.

Cine este Lia Olguța Vasilescu și cum și-a început cariera politică

Lia Olguța Vasilescu s-a născut la 18 noiembrie 1974, la Craiova, iar intrarea sa în politică a avut loc în 1991, când a devenit membru fondator al Partidului România Mare (PRM), condus de Corneliu Vadim Tudor. În 1993, a preluat conducerea Organizației de Tineret România Mare din Dolj, iar între 2000 și 2004 a fost purtător de cuvânt al partidului.

A intrat în Parlament în anul 2000, la vârsta de 26 de ani, când a fost aleasă deputat de Dolj din partea PRM. A obținut un nou mandat în 2004, iar în decembrie 2007 a părăsit formațiunea lui Vadim Tudor și s-a alăturat PSD. În 2008, a devenit senator de Dolj, pe listele alianței PSD+PC.

În iunie 2012, Lia Olguța Vasilescu a câștigat primul mandat de primar al municipiului Craiova, devenind prima femeie care a ocupat această funcție într-o reședință de județ din România. A fost realeasă în 2016, însă a renunțat la mandat după ce a obținut un loc în Camera Deputaților și a fost numită ministru al Muncii în Guvernul Sorin Grindeanu, în ianuarie 2017. A ocupat același portofoliu și în guvernele conduse de Mihai Tudose și Viorica Dăncilă, până în noiembrie 2018.

În septembrie 2020, a revenit la conducerea Primăriei Craiova, iar în iunie 2024 a obținut un nou mandat. În cadrul PSD, a ocupat funcții de conducere la nivel local și național, fiind președinta organizației municipale PSD Craiova și vicepreședintă a partidului.