Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung și fostă candidată la alegerile prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa partidului AUR după prezentarea raportului privind anularea alegerilor. Ea i-a catalogat pe liderii AUR drept „vuvuzele” care „nu au livrat nimic” și care „ar trebui să își vadă de treaba lor”.

„Ei ar fi bine să-și vadă de treaba lor. Eu înțeleg că ei sunt niște vuvuzele. Oamenii ăștia nu au livrat nimic. Nu au livrat nimic pentru nicio comunitate, nici pentru scara de bloc în care poate unii locuiesc. Și nu o să facă nimic. Mi-ar plăcea să-i văd la treabă, să văd ce fapte ar face concret pentru cetățeni, pentru români”, a declarat Elena Lasconi la Digi24.

Poziția privind anularea alegerilor: „Cea mai mare mizerie la adresa democrației”

Dincolo de criticile la adresa AUR, Elena Lasconi a reiterat propria poziție tranșantă față de decizia de anulare a alegerilor, pe care o consideră responsabilă pentru deteriorarea situației actuale din țară.

„Eu am câteva certitudini despre anularea alegerilor și faptul că acum ne este mai rău – oamenii sunt în era percepției – se datorează faptului că s-au anulat alegerile. Cea mai mare mizerie la adresa democrației din România”, a conchis Elena Lasconi.

AUR a prezentat propriul raport pe anularea alegerilor

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, luni, 23 noiembrie 2026, propriul raport privind circumstanțele în care Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, are peste 430 de pagini și a fost elaborat de Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților.

Raportul analizează deciziile Curții Constituționale, informațiile furnizate de serviciile secrete, rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), precum și campania electorală desfășurată pe platforma TikTok.

Printre principalele concluzii susținute de autoarea documentului se numără lipsa unor probe suficiente care să justifice anularea scrutinului și depășirea atribuțiilor constituționale de către CCR. Laura Gherasim contestă, de asemenea,existența unei ingerințe rusești în procesul electoral.

George Simion a anunțat că documentul va fi înaintat Parchetului General și a solicitat desecretizarea documentelor și stenogramelor CSAT referitoare la anularea alegerilor.

Caracterul parlamentar al raportului a fost însă contestat de alți membri ai Comisiei pentru abuzuri, care au declarat că nu au participat la elaborarea documentului și că au aflat despre acesta din presă.