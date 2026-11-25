Federația Română de Fotbal a transmis, miercuri 25 noiembrie, la trei zile de la vestea morții legendarului fotbalist, Dudu Georgescu, că instituția își exprimă dispoziția pentru repatrierea trupului acestuia. De asemenea, Federația Română de Fotbal a anunțat că colaborează îndeaproape cu Clubul Sportiv Dinamo pentru organizarea funeraliilor pe teritoriul României. Amintim că Dudu Georgescu a încetat din viață în Toronto, Canada, în condiții, momentan, necunoscute, transmite Agerpres.

„Federaţia Română de Fotbal îşi exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsufleţit al legendarului Dudu Georgescu. Alături de FRF sunt toate autoritățile publice competente, împreună cu care s-au iniţiat deja procedurile instituționale necesare”, transmite sursa citată.

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Federația Română de Fotbal și Clubul Dinamo vor să organizeze înmormântarea lui Dudu Georgescu în România

Conducerea FRF încearcă să ia legătura cu familia fostului atacant dinamovist pentru a afla dacă rudele acestuia doresc repatrierea.

„Totodată, Federația Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internațional a obținut cele mai mari performanţe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în țară a lui Dudu Georgescu şi înmormântarea lui cu cinste. În aceste momente, se fac eforturi susținute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorinţa apropiaţilor este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să îşi găsească odihna veşnică în România, alături de cei care l-au iubit şi apreciat”, mai precizează oficialii FRF.

Ce a transmis Poliția din Toronto pentru Gândul despre moartea suspectă a lui Dudu Georgescu

Dudu Georgescu, fostul mare atacant al lui Dinamo și al naționalei României, a murit în Canada, la 76 de ani. Potrivit primelor informații, încă neconfirmate oficial, acesta ar fi fost ucis în locuința sa din Toronto.

Poliția din Toronto a transmis un răspuns pentru Gândul în legătură cu moartea fostului golgheter al lui Dinamo, însă fără să-i menționeze numele.

Poliția din Toronto a confirmat că a găsit o persoană decedată într-o locuință din zona Thorncliffe Park, luni, 16 noiembrie, în jurul orei 10:24. Autoritățile au precizat că a fost efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

„Vă putem confirma că luni, 16 noiembrie 2026, la aproximativ ora 10:24 dimineața, ne-am deplasat la o adresă din zona Thorncliffe Park, în urma unui apel prin care fusese semnalată o situație neclară, iar la fața locului a fost găsită o persoană decedată. În acest moment, nu vă putem confirma identitatea persoanei din motive de confidențialitate. A fost efectuată o autopsie pentru a stabili cauza decesului. Dacă acest caz va deveni o anchetă penală, vom furniza informații suplimentare. Sper că acest lucru este de ajutor, vă mulțumesc”, transmite Poliția din Toronto.

Dudu Georgescu, o viață dedicată fotbalului

Dudu Georgescu s-a născut pe 1 septembrie 1950, în București. A început fotbalul la Progresul București. Avea să debuteze în Divizia A la doar 18 ani și 9 luni, iar șansa i-a dat-o antrenorul Cornel Drăgușin pe data 11 iunie 1969.

În 1975 și 1977 a devenit „Gheata de Aur” a Europei, cel mai bun marcator la nivel continental. În 1977 a fost votat pe locul 9 la Balonul de Aur, după ce în 1975 s-a aflat pe poziția 10 în ierarhia supremă individuală din fotbal.

Dudu Georgescu a fost golgheterul absolut al lui Dinamo, statut pe care îl are și astăzi! A înscris 207 goluri în 260 de partide de prima ligă pentru „câini”.