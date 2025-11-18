Se redeschide Țiriac Collection! (COMUNICAT)

Galeria s-a extins și anunță o zi dedicată în exclusivitate celor care vor să experimenteze în premieră colecția de circa 300 de exemplare auto.

Reprezentanții Țiriac Collection anunță o zi surpriză pentru pasionații de automobile: prima zi de vizitare a noii galerii este joi, 20 noiembrie 2025, o zi dedicată în exclusivitate celor care vor să experimenteze în premieră colecția extinsă și să se bucure de o experiență fără precedent.

Țiriac Collection marchează un moment istoric în evoluția sa, după finalizarea unui amplu proces de extindere și reconfigurare. Publicul este invitat să descopere noua galerie, ce va găzdui permanent aproximativ 300 de automobile de excepție.

Noua dispunere spectaculoasă și suprafața extinsă a galeriei, de la aproximativ 4.300 mp la peste 7.000 mp astăzi, oferă o experiență de vizitare profund captivantă.

Data de joi, 20 noiembrie, este așteptată cu entuziasm de nenumărați pasionați de universul auto.

Accesul se va realiza în intervalul orar 10:00 – 19:00, în baza de bilet.