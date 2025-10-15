Prima pagină » Comunicate de presă » Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid

Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid

15 oct. 2025, 15:28, Comunicate de presă
Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid
Galerie Foto 4

Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, două simboluri arhitecturale și turistice ale Brașovului, își redeschid porțile în data de 19 octombrie, după un amplu proces de modernizare realizat de ANA Teleferic, parte din ANA Holding. Valoarea totală a proiectului depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane pentru reconstrucția restaurantului și 8 milioane pentru modernizarea telecabinei.

Redeschiderea celor două embleme ale Brașovului este guvernată de cifra 5, un număr asociat cu schimbarea și dorința de reinventare. Anul 2025 coincide cu aniversarea a 50 de ani de la inaugurarea oficială din 1975 a restaurantului Panoramic și a 55 de ani de la punerea în funcțiune a telecabinei Tâmpa, proiectată acum de Dart Architects: Zârnovean Liviu și Ingrid.

Restaurantul Panoramic este o destinație unică în România, în care farmecul arhitecturii anilor ’70 se completează cu rafinamentul gastronomiei contemporane. După un amplu proces de modernizare coordonat de echipa de arhitecți Corvin Cristian Studio și  antreprenorul general RCTI Company, Panoramic revine spectaculos, într-o nouă formă contemporană și versatilă. Cu o capacitate totală de 470 de persoane, locația reunește restaurantul à la carte, salonul de evenimente, VIP Lounge, dar și zone destinate relaxării — barul, terasa și cafeneaua, care le oferă vizitatorilor o pauză cu aer de munte și o vedere panoramică memorabilă asupra Brașovului și Ţării Bârsei.

„Această investiție este mai mult decât un proiect de modernizare – este o moștenire pe care o lăsăm Brașovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al orașului și, în același timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect față de istorie și cu viziune pentru generațiile care vin,” a declarat George Copos, Președinte ANA Holding.

Accesul către restaurantul Panoramic se realizează în principal cu Telecabina Tâmpa, complet modernizată, cu o capacitate de 25 de persoane/cursă și până la 6.000 de persoane pe zi. Este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate completă pentru persoanele cu dizabilități. Noua instalație, realizată de consorțiul elvețiano-austriac Garaventa – Doppelmayr, lider mondial în domeniul transportului pe cablu, respectă cele mai înalte standarde de siguranță, confort și eficiență energetică. Deși complet modernizată, Telecabina Tâmpa își păstrează tarifele accesibile.

„Ne bucurăm că putem oferi brașovenilor și turiștilor o telecabină modernă, sigură și spectaculoasă, care continuă tradiția începută în 1970,” a declarat Ion Rufa, Director General ANA Teleferic.

Pentru iubitorii de munte, la restaurantul Panoramic se poate ajunge și pe jos, prin cele două trasee montane – Treptele lui Gabony și Drumul Serpentinelor, o alternativă pitorească pentru cei care aleg să urce pe Muntele Tâmpa.

ANA Teleferic, parte din ANA Holding, deține și operează Telecabina Tâmpa din 1999 și prin acest proiect își reafirmă angajamentul de a consolida poziția Brașovului ca destinație turistică premium, readucând la viață un reper emblematic al orașului. Restaurantul Panoramic va fi operat de ANA Hotels, cel mai mare şi important grup hotelier privat românesc.

Din ANA Holding mai fac parte ANA Tower și ANA Hotels cu hotelurile InterContinental Athénée Palace Bucharest, Crowne Plaza Bucharest, trei hoteluri în Poiana Braşov – Sport, Bradul şi Poiana, şi Hotelul Europa împreună cu centrul de sănătate ANA Health Spa din Eforie Nord.

Mediafax
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Accident incredibil la examenul auto: O femeie care încerca a treia oară să ia permisul a dat peste instructor
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Excursiile în țară și în străinătate, interzise! Elevii, consemnați în localitate, în Săptămâna Verde și Școala Altfel
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
„Siguranța părului”: Ce ne transmite coafura despre liderii politici