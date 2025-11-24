Studierea englezei în copilărie: obstacole comune și strategii eficiente de la Novakid (P)

Când vine vorba despre învățarea unei limbi străine, practica joacă un rol foarte important. Și totuși, există cazuri în care, chiar și după luni de exerciții sau cursuri, copiii au parte de o evoluție lentă, iar părinții au remușcări, gândindu-se dacă au ales opțiunile potrivite.

În aceste momente este bine să se privească situația cu calm, luându-se în calcul personalitatea juniorilor și nivelul lor de încredere în propriile forțe. De ce? Pentru că astfel se pot obține detalii despre factorii care inhibă evoluția în diverse medii (mai ales dacă sunt nefamiliare).

Pentru a veni în sprijinul părinților și totodată al elevilor, Novakid, școala online pentru cei cu vârste între 4-12 ani, prezintă câteva dintre motivele pentru care progresul educațional poate fi în stagnare, dar și mijloacele prin care cei mici pot deveni mai curajoși în vorbire.

Expunere insuficientă și metode de învățare neantrenante

Expunerea insuficientă a copiilor la limba engleză este una dintre cauzele care îngreunează învățarea: dacă nu exersează vorbirea, citirea sau ascultarea în afara școlii, elevilor le va fi greu să se perfecționeze. Iar dacă timiditatea se numără printre trăsăturile lor de caracter, provocarea este cu atât mai mare – întrucât este posibil ca rușinea sau frica de a greși să prevină folosirea unor termeni noi.

O altă cauză comună este concentrarea pe memorare, dar nu pe utilizarea efectivă a cuvintelor. Jocurile, cântecele sau poveștile sunt utile în contextul dat, pentru că ajută la amintirea facilă a informațiilor și la folosirea lor în viața reală.

Novakid înțelege necesitatea unui mediu de studiu imersiv, aducând în atenția părinților diverse resurse: jocuri educative, videoclipuri atractive, povești interesante, dar și metode de predare moderne. În ceea ce privește eficiența lor, datele unui sondaj de satisfacție realizat recent de companie au arătat că 96% dintre respondenții români ai căror copii i-au încercat lecțiile evaluează programul și temele Novakid ca fiind excelente sau bune.

Asigurarea unui mediu favorabil progresului și descoperirii

Există însă mai multe modalități prin care adulții îi pot sprijini pe cei mici în asimilarea cunoștințelor lingvistice. Cea mai ușoară și la îndemână este adresarea întrebărilor atunci când copiii se simt în largul lor. Simple replici precum „What did you do today?” sau „What was your favorite part of the lesson?” pot aduce schimbări semnificative.

Cititul reprezintă o altă opțiune distractivă, ce reușește să dezvolte imaginația și să faciliteze înțelegerea manierei în care sunt construite propozițiile în limba engleză. Este importantă alegerea unor lecturi adaptate vârstei și intereselor, dar și încurajarea cititului cu voce tare, pentru îmbunătățirea pronunției. În plus, este recomandată sărbătorirea micilor victorii, deoarece poate contribui la creșterea stimei de sine.

Toate aceste aspecte sunt avute în vedere de platforma EdTech, care pune la dispoziție lecții interactive (lipsite de clasicele evaluări prin note), unde răspunsurile corecte sunt transformate în recompense virtuale. Iar pentru a face exersarea mai plăcută, cei cu vârste între 6-10 ani pot accesa 20 de jocuri captivante, ce tratează subiecte precum culorile, numerele sau formele.

Îmbogățirea momentelor petrecute împreună

Pe lângă practica regulată, există și activități creative care pot face studiul mai interesant. Scrierea în jurnal sau crearea de povești pe baza unor cartonașe cu imagini îi ajută pe copii să-și dezvolte vocabularul, dar și să înțeleagă mai bine structura propozițiilor. Jocurile de tipul „Găsește un obiect care începe cu litera …” sunt la fel de utile, antrenând capacitatea de asociere.

De asemenea, dezbaterile simple sau jocurile de rol sunt de mare efect. Punându-i pe juniori să explice de ce ar alege un lucru în defavoarea celuilalt, nu doar că își consolidează cunoștințele, ci își formează și gândirea critică, esențială în viața de adult.

Desigur, nu trebuie trecută cu vederea nici oferirea unui mediu sigur, în care distracția să fie parte integrată în procesul de studiu. La Novakid, cursurile se desfășoară exclusiv în engleză, cadrele didactice îmbinând metodele moderne de predare cu exercițiile gamificate. Cei curioși pot testa gratuit platforma și obține un plan de învățare, având posibilitatea de a alege din peste 3000 de profesori calificați.

