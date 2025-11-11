STUDIU: 3 din 5 seniori din orașele României se simt singuri Izolarea afectează sute de mii de vârstnici (P)

Peste jumătate dintre vârstnicii din mediul urban din România se confruntă cu singurătatea, iar aproape 310.000 dintre ei o resimt la nivel înalt, arată un studiu realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România.

Studiul, desfășurat în august 2025 pe un eșantion reprezentativ de persoane, peste 65 de ani, din orașele României, evidențiază o problemă socială gravă: 3 din 5 seniori declară că se simt singuri, iar 1 din 7 resimte un grad ridicat de singurătate. Pentru un sfert dintre vârstnici, contactul social este aproape inexistent – unul din patru vorbește cu cel mult o persoană într-o lună, uneori chiar cu nimeni.

Valentin Georgescu, Director Executiv, Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, a declarat că „de zece ani, lucrăm alături de vârstnici care trăiesc în izolare, dar aceste cifre confirmă dimensiunea reală a fenomenului. Singurătatea nu este doar o emoție, ci o problemă socială complexă, care influențează sănătatea fizică, stima de sine și chiar speranța de viață. Studiul ne arată clar unde este nevoie de intervenție și cum putem construi comunități mai prietenoase cu vârstnicii – nu doar prin programe de sprijin, ci printr-o schimbare de mentalități la nivelul întregii societăți.”

Izolarea este adesea agravată de problemele de sănătate: unul din cinci seniori se confruntă cu dificultăți fizice sau psihice considerabile. O treime dintre respondenți spun că nu beneficiază aproape deloc de ajutor din partea celor din jur.

Fenomenul singurătății se resimte puternic și în momentele care ar trebui să aducă apropiere: 286.000 de vârstnici din mediul urban își petrec sărbătorile singuri. Relația cu familia rămâne esențială: copiii sunt principala sursă de sprijin emoțional pentru seniori, însă aproape o treime dintre ei nu îi au aproape, iar 8% nu au copii deloc.

Soluții și speranță – Există totuși motive de optimism. Majoritatea seniorilor folosesc tehnologia pentru a rămâne conectați: patru din șase utilizează internetul, în special WhatsApp (86%), Facebook (78%) și YouTube (63%). Datele arata ca cei care folosesc aceste platforme se declara mai sănătoși și mai puțin singuri. Aproape 60% dintre vârstnici se declară deschiși să participe la programe și activități care le oferă sprijin și socializare, o cifră care arată potențialul uriaș de implicare dacă există inițiative adaptate nevoilor lor.

Andreea Dîrzu, Account Director, Kantar România, a adăugat că „rezultatele arată că seniorii din România nu sunt doar vulnerabili material, ci și emoțional. Lipsa conexiunilor zilnice îi afectează profund, însă vedem și o parte luminoasă: aproape 6 din 10 vârstnici ar participa la activități care le-ar aduce bucurie, sens și relații. Este un semnal clar pentru instituții și organizații că deschiderea există — trebuie doar să o întâmpinăm cu soluții reale.”

Despre studiul „Dimensiunile Singurătății”

Studiul a fost realizat în august 2025 de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, în parteneriat cu Kantar România și cu sprijinul Philip Morris Romania, pe un eșantion reprezentativ de persoane de peste 65 de ani din mediul urban, pentru a evalua nivelul de singurătate, excludere, sănătate, sprijin social și deschidere către programe comunitare.

„Suntem onorați să sprijinim lansarea acestui studiu important realizat de Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor. Înțelegerea provocărilor cu care se confruntă vârstnicii este esențială pentru construirea unor comunități mai puternice și mai incluzive. La Philip Morris România, suntem implicați în comunitățile în care activăm și susținem programe sociale țintite care oferă resurse esențiale și sprijin grupurilor vulnerabile. Parteneriatul cu Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor reflectă convingerea noastră că schimbarea reală se produce atunci când mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale lucrează împreună pentru binele oamenilor. Vom continua să susținem inițiative care aduc valoare reală comunităților și contribuie la o calitate mai bună a vieții pentru cei mai vulnerabili.”, a declarat Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România.

Despre Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor

Din 2015, Asociația Niciodată Singur alină sentimentul de izolare al seniorilor, fiind în prezent implicată în viața a peste 600 de persoane în vârstă din București, Ploiești, Pitești, Brăila, Iași, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Râmnicu Vâlcea. Fiecare senior înscris în program are un voluntar dedicat, care îl vizitează și îl sprijină constant.

Asociația a deschis două Centre de Socializare – în București și Ploiești – precum și Camera de Socializare Kaufland Pantelimon, un spațiu unde seniorii participă gratuit la activități culturale, educative și de socializare

Despre Kantar

Kantar este compania globală lider în oferirea de insight-uri demonstrate și servicii de consultanță de brand și comunicare. Kantar are o înțelegere completă și unică în industria sa despre cum gândesc, simt și acționează oamenii; fiind prezentă la nivel global și local în mai mult de 90 de piețe. Combinând expertiza profundă a specialiștilor săi, cunoașterea bazată pe resurse de date cu norme greu de egalat și cele mai inovative platforme tehnologice și de data analytics, Kantar își ajută clienții să înțeleagă oamenii și le oferă inspirație pentru a crește.