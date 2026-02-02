Prima pagină » Actualitate » Băutura mai energizantă decât orice espresso. Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat

Băutura mai energizantă decât orice espresso. Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat

02 feb. 2026, 15:10, Actualitate
Băutura mai energizantă decât orice espresso. Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat
Băutura mai energizantă decât orice espresso / Sursa FOTO: screenshot video

În timp ce mulți oameni preferă dimineața o cafea tare, alții adoră să-și înceapă ziua cu un ceai cald. Într-un colț al lumii, însă, cele două nu se exclud una pe cealaltă, ba dimpotrivă, se completează perfect și împreună formează o băutură mai energizantă decât orice espresso.

În Hong Kong, un amestec neobișnuit de cafea, ceai negru și lapte condensat oferă un gust surprinzător de plăcut, iar localnicii spun că această băutură are un puternic efect tonifiant.

Cum se prepară

Preparatul este cunoscut pentru faptul că revigorează chiar mai mult decât orice espresso, dar în același timp nu dă senzația de disconfort gastric, resimțită de unii băutori de cafea, ori de de aciditate puternică.

Iar rețeta nici nu este complicată, trebuie doar să respectați câțiva pași esențiali. Mai întâi, fierbeți ceai negru și lăsați0l la infuzat pentru aproximativ 10 minute. Acest pas este important pentru a obține o aromă intensă. Peste ceaiul cald se adaugă două linguri de lapte condensat, care îndulcește băutura și îi dă o textură cremoasă.

La final, amestecul de ceai negru și lapte condensat se combină cu cafea tare, în proporție egală – jumătate ceai, jumătate cafea. Veți obține o băutură cu un echilibru aparte, care a luat câte puțin din aromele celor două ingrediente principale.

Această băutură seamănă mult cu o cafea cu lapte, dar vine și cu o notă subtilă de ceai. În plus, laptele condensat anulează amăreala și leagă aromele între ele. Cei care au băut spun că au simțit un plus de energie, ceva ce niciun espresso nu poate oferi. Poate că tocmai această combinație între puterea cafelei și blândețea ceaiului a făcut ca băutura să fie atât de apreciată în Hong Kong. Și, din câte se pare, a început să stârnească tot mai mult interes și în alte părți ale lumii.

Pentru cine vrea să încerce și altceva și consideră că o cafea simplă nu mai este suficientă, această băutură ar putea fi alternativa căutată.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Secretul japonezilor pentru cea mai gustoasă omletă. Ce ingredient adaugă în rețetă pentru o textură pufoasă, precum cea de pandișpan

Care este diferența între măslinele verzi și măslinele negre și care sunt mai sănătoase, potrivit specialiștilor

Supa de roșii, minunea din farfurie. Rețeta simplă și micile secrete

Cum se gătește corect vita. Ce tip de carne trebuie pentru o friptură care îi va lăsa fără replică pe invitați

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
16:05
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
INCIDENT Un româno-american a murit la audieri în sediul Poliției Corabia. Dosar pentru ucidere din culpă
15:32
Un româno-american a murit la audieri în sediul Poliției Corabia. Dosar pentru ucidere din culpă
ACCIDENT Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul a fost amendat pentru starea anvelopelor
15:11
Un microbuz cu pasageri s-a răsturnat în Dâmbovița. Șoferul a fost amendat pentru starea anvelopelor
FLASH NEWS Europarlamentarul Victor Negrescu a depus un amendament de 90 de miliarde de euro la bugetul european. „Politicile europene de sănătate trebuie să se vadă în spitale, nu doar pe hârtie”
15:00
Europarlamentarul Victor Negrescu a depus un amendament de 90 de miliarde de euro la bugetul european. „Politicile europene de sănătate trebuie să se vadă în spitale, nu doar pe hârtie”
INEDIT Descoperire inedită la Buzău. O pivniță cu 6 încăperi, veche de peste două secole, a intrat în atenția arheologilor
14:59
Descoperire inedită la Buzău. O pivniță cu 6 încăperi, veche de peste două secole, a intrat în atenția arheologilor
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Rechinilor albi le crește un nou tip de dinți pe măsură ce îmbătrânesc
CONTROVERSĂ Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
16:41
Decizia luată de hoteluri a stârnit revoltă în jurul clienților. Se desființează ușile de la toalete
INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
EXCLUSIV Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
16:21
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
FLASH NEWS Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
16:05
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
ECONOMIE 3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
16:02
3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
NEWS ALERT Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare
16:00
Sorin Grindeanu, președintele PSD, exclude scenariul unui guvern minoritar: „Nu se poate”. Când decide PSD dacă iese de la guvernare

Cele mai noi

Trimite acest link pe