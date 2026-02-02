Băutura mai energizantă decât orice espresso. Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat

În timp ce mulți oameni preferă dimineața o cafea tare, alții adoră să-și înceapă ziua cu un ceai cald. Într-un colț al lumii, însă, cele două nu se exclud una pe cealaltă, ba dimpotrivă, se completează perfect și împreună formează o băutură mai energizantă decât orice espresso.

În Hong Kong, un amestec neobișnuit de cafea, ceai negru și lapte condensat oferă un gust surprinzător de plăcut, iar localnicii spun că această băutură are un puternic efect tonifiant.

Cum se prepară

Preparatul este cunoscut pentru faptul că revigorează chiar mai mult decât orice espresso, dar în același timp nu dă senzația de disconfort gastric, resimțită de unii băutori de cafea, ori de de aciditate puternică.

Iar rețeta nici nu este complicată, trebuie doar să respectați câțiva pași esențiali. Mai întâi, fierbeți ceai negru și lăsați0l la infuzat pentru aproximativ 10 minute. Acest pas este important pentru a obține o aromă intensă. Peste ceaiul cald se adaugă două linguri de lapte condensat, care îndulcește băutura și îi dă o textură cremoasă.

La final, amestecul de ceai negru și lapte condensat se combină cu cafea tare, în proporție egală – jumătate ceai, jumătate cafea. Veți obține o băutură cu un echilibru aparte, care a luat câte puțin din aromele celor două ingrediente principale.

Această băutură seamănă mult cu o cafea cu lapte, dar vine și cu o notă subtilă de ceai. În plus, laptele condensat anulează amăreala și leagă aromele între ele. Cei care au băut spun că au simțit un plus de energie, ceva ce niciun espresso nu poate oferi. Poate că tocmai această combinație între puterea cafelei și blândețea ceaiului a făcut ca băutura să fie atât de apreciată în Hong Kong. Și, din câte se pare, a început să stârnească tot mai mult interes și în alte părți ale lumii.

Pentru cine vrea să încerce și altceva și consideră că o cafea simplă nu mai este suficientă, această băutură ar putea fi alternativa căutată.

