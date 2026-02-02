Prima pagină » Sport » Presa din Ungaria a reacționat după ce Gigi Becali l-a distrus pe arbitrul de la meciul FCSB – Csikszereda. „S-a năpustit pe un ton fără precedent”

02 feb. 2026, 15:01, Sport
Gigi Becali l-a criticat pe arbitrul Cristian Moldoveanu, care a condus meciul FCSB – Csikszereda, 1-0.

Presa din Ungaria a legat declarațiile cu faptul că „centralul” e din Sfântu Gheorghe și că adversara roș-albaștrilor a fost echipa din Miercurea Ciuc.

Nemulțumit de prestația arbitrului Cristian Moldoveanu, Gigi Becali tuna: „Puteai să tragi cu ei, dar nu așa ceva. Aici e vorba despre milioane de euro, nu de găinăriile tale de acolo, de la Sfântu Gheorghe”.

„Becali a avut un atac incalificabil la adresa arbitrului. După meciul cu Csikszereda, patronul FCSB-ului s-a năpustit asupra arbitrului şi a Ţinutului Secuiesc pe un ton fără precedent. Una dintre cele mai cunoscute figuri din fotbalul românesc a făcut acuzaţii pe un ton inacceptabil. Şi, pe deasupra, încă o dată acuzaţiile sale nu sunt decât simple minciuni.

Tonul folosit a depăşit cu mult limita sportivităţii. Becali l-a jignit în mai multe moduri şi a făcut declaraţii care, în alte ţări, i-ar fi putut atrage sancţiuni severe. Un element particular este că Becali a vrut să expună o aşa-zisă conspiraţie legată de Ţinutul Secuiesc, bazată pe faptul că arbitrul e născut în Sfântu Gheorghe.

Becali nu ţine cont că Moldoveanu nu este de origine maghiară, având în vedere numele său, aşa că atacul asupra Ţinutului Secuiesc este greu de înţeles chiar şi folosind logica patronului. Însuşi Miercurea Ciuc este un oraş din Ţinutul Secuiesc, cu identitate maghiară, aşa că declaraţiile lui Becali au căpătat automat conotaţie etnică şi politică, chit că patronul FCSB-ului a spus-o cu sau fără subiect şi predicat. Unul dintre cei mai vocali şi bogaţi oameni din fotbalul românesc a mers încă o dată într-o direcţie în care fotbalul nu e nimic mai mult decât un pretext” au notat jurnaliștii de la Magyar Nemzet.

