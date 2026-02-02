Avertismentul lui Toni Neacșu la începutul noii sesiuni parlamentare: „Strategia Guvernului va fi evitarea Parlamentului și legiferarea pe calea OUG”

Avocatul Toni Neacșu lansează un avertisment la începutul noii sesiuni parlamentare: Executivul ar putea încerca să reducă rolul Parlamentului în procesul legislativ, printr-o strategie bazată pe ordonanțe de urgență.

„Strategia Guvernului, de data aceasta, va fi evitarea Parlamentului, atât cât se poate, și legiferarea pe calea ordonanțelor de urgență”, a scris Neacsu într-o postare pe Facebook.

De ce ar prefera Guvernul ordonanțele

În analiza sa, Toni Neacsu compară două mecanisme prin care Guvernul poate adopta rapid măsuri: asumarea răspunderii și emiterea de ordonanțe de urgență.

Potrivit acestuia, asumarea răspunderii poate accelera procesul, însă presupune o coaliție disciplinată și poate genera riscuri politice, inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură.

„Angajarea răspunderii Guvernului este o cale rapidă de legiferare, dar doar atunci când coaliția funcționează impecabil și deții controlul asupra Curții Constituționale. Calea OUG este și mai rapidă, deși e o formă și mai agresivă împotriva parlamentarismului, și mai puțin riscantă. E mai rapidă fiindcă intră în vigoare imediat și nu mai face un ocol lung pe la CCR și este mai sigură pentru că nu mai presupune votarea unei moțiuni de cenzură și, de asemenea, pentru că nu mai riști foarte mult la CCR pe măsuri neconstituționale”, motivează Neacsu.

Pe de altă parte, OUG-urile sunt considerate o cale și mai rapidă, deoarece produc efecte imediat după publicare și nu depind de un vot în Parlament.

Rolul Avocatului Poporului

Neacsu subliniază și importanța Avocatului Poporului în acest mecanism. Conform explicațiilor sale, această instituție este singura care poate sesiza Curtea Constituțională direct împotriva unei ordonanțe de urgență.

În lipsa unei astfel de sesizări, contestarea unui OUG se poate face mai târziu, în instanță, prin ridicarea de excepții de neconstituționalitate, procedură care poate dura ani.

În acest context, Toni Neacsu susține că numirea rapidă a unui Avocat al Poporului devine o „miză” importantă în perioada următoare.

„Avocatul Poporului este singurul care poate ataca la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență, care altfel oricum întra imediat în vigoare și produce efecte juridice. Dacă Avocatul Poporului nu aduce neconstituționalitățile evidente la verificarea CCR, atunci OUG-ul își produce toate efectele, chiar și pe cele contrare Constituției, iar o eventuală sancționare va avea loc tardiv, după ce se vor deschide dosare în instanțe și în cadrul lor se vor invoca excepții de neconstituționalitate. Asta înseamnă un orizont de așteptare cuantificat în ani”, scrie Neacșu.

Mizele politice

El face referire și la efectele politice pe care le-ar putea avea legiferarea prin OUG. Neacșu afirmă că această strategie ar reduce șansele opoziției de a folosi moțiunea de cenzură ca instrument de presiune.

„Din punct de vedere politic asumarea prin OUG a reformei administrației și a măsurilor economice ale PSD lipsește AUR-ul de o posibilă moțiune de cenzură, fiind știut că pot iniția una singură pe o sesiune parlamentară, dar oricâte dacă Guvernul își angajează răspunderea. În acest fel și Ilie Bolojan este personal securizat și mai puțin expus șantajului politic în interiorul coaliției dinspre PSD”, scrie avocatul.

El mai afirmă că, în acest scenariu, premierul Ilie Bolojan ar fi mai puțin expus tensiunilor interne din coaliție.

În același timp, Neacșu comentează și posibile implicații ale numirii Avocatului Poporului, sugerând că această decizie ar putea influența echilibrele dintre partidele aflate la guvernare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Parlamentul începe prima sesiune a anului. Guvernul Bolojan vrea să își asume răspunderea pe reforma administrației, opoziția pregătește moțiuni

Pachetul moțiunilor de cenzură vs. Pachetele Bolojan. Toni Neacșu explică STRATEGIA coaliției pentru sabotarea demersului AUR