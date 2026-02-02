Europarlamentarul român Victor Negrescu a anunțat, luni, printr-o postare pe rețelele de socializare că a depus un amendament important pentru structura viitorului buget european. Românul își dorește ca Uniunea Europeană să aloce suma de 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget european.

Europarlamentarul a transmis că vrea ca Uniunea Europeană să aloce 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget european pe termen lung post-2028. Bugetul pe termen lung al Uniuni trebuie să fie adoptat în 2027 și ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2028.

„90 de miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget european pe termen lung post-2028. Este amendamentul pe care l-am depus cu sprijinul grupului social-democrat din Parlamentul European. Accesul la sănătate de calitate pentru toți cetățenii europeni, oriunde în Uniunea Europeană, trebuie să fie un nou drept european.”

Victor Negrescu susține că accesul la servicii de sănătate calitative pentru cetățenii din UE trebuie să fie un nou drept european. Acesta spune că sănătatea publică trebuie privită ca o investiție strategică și crede că politicile europene de sănătate ar trebui să se vadă în spitale.

„Politicile europene de sănătate trebuie să se vadă în spitale, nu doar pe hârtie. Sănătatea publică trebuie privită ca o investiție strategică. România trebuie să susțină în aceste negocieri bugetare europene o prioritizare a finanțărilor pe sănătate, de la dezvoltarea tehnologiei medicale și medicamentelor până îmbunătățirea calității servicilor medicale și reducerea disparităților”, a transmis europarlamentarul român.

