Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Guvernul a capitulat în fața USR și împinge Romsilva spre haos administrativ”

Adoptarea în grabă a hotărârii de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva reprezintă dovada clară că Guvernul a abandonat orice pretenție de responsabilitate față de patrimoniul forestier al României și s-a „USR-izat” complet în fața presiunilor politice venite din partea ministrului Mediului și a USR.

După ce Ministerul Justiției a semnalat în mod legitim numeroase probleme de legalitate în proiectul promovat de Diana Buzoianu, ministrul PSD al Justiției, domnul Radu Marinescu, a ales, în mod inexplicabil, să schimbe avizul nefavorabil într-un aviz favorabil cu multiple observații. Cu alte cuvinte, PSD a preferat să închidă ochii și să legitimeze o reformă improvizată, doar pentru a nu intra în conflict cu USR.

Faptul că un proiect de hotărâre de Guvern cu 38 de articole a primit 26 de observații juridice spune totul despre modul defectuos în care această reorganizare a fost concepută. Practic, aproape fiecare al doilea articol ridică probleme de legalitate sau de formulare, ceea ce arată că nu vorbim despre o reformă serioasă, ci despre un experiment administrativ riscant.

Este de neînțeles cum PSD, care inițial a ridicat obiecții justificate prin Ministerul Justiției, a ajuns în final să se culce politic sub agenda ministrului USR al Mediului. În loc să apere interesul statului român și stabilitatea unei instituții strategice, PSD a ales să legitimeze o decizie politică luată fără studii economice, fără analize administrative și fără consultarea reală a profesioniștilor din domeniu.

Dincolo de disputele politice, trebuie spus limpede: Romsilva nu este o jucărie politică. Pădurile României reprezintă un patrimoniu strategic, iar administrarea lor nu poate fi reorganizată prin proiecte redactate în grabă și împinse înainte prin presiuni politice.

„În calitate de fost ministru al Mediului în Republica Moldova și cunoscător al domeniului silvic, atrag atenția că astfel de reforme făcute fără fundamentare serioasă pot genera blocaje administrative, haos instituțional și vulnerabilizarea gestionării fondului forestier”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

PSD trebuie să explice breslei silvicultorilor de ce a ales să renunțe la propriile obiecții juridice și să valideze, prin ministrul Justiției, o reformă contestată de toți specialiștii din domeniu.

AUR cere Guvernului României să prezinte urgent studiile de impact economic și administrativ care ar justifica această reorganizare și să înceteze transformarea Romsilva într-un teren de experimente politice, de sorginte progresistă.