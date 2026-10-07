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Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite”

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Invitat la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu a criticat dur nominalizarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier. El susține că este o nominalizare bizară și nefericită, irelevantă politic și care nu îi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

Crin Antonescu a pus sub semnul întrebării capacitatea premierului desemnat Luca Niculescu de a conduce un guvern. El susține că îi lipsește experiența politică și asta îi poate îngreuna munca.

„Din punct de vedere politic este irelevantă (n.r. desemnarea lui Luca Niculescu). Domnul Nicușor Dan a mai făcut o dată o încercare asemănătoare cu domnul Tomac. Acum cu domnul Luca Niculescu, care are și mai puțină legătură cu lumea politică, cu jocul politic, cu obiceiurile politice, decât Eugen Tomac. Deci încă o decizie bizară și, după părerea mea, încă o dată nefericită a domnului președinte Nicușor Dan. Politica asta a fost dintotdeauna, cu oameni mai talentați, mai puțin talentați, mai educați, mai puțin educați, mai eficienți sau mai puțin eficienți (1:30). Dar politica asta este. Noi discutăm de guvernare și nu are rost să plângem pe cine intră în acest joc (1:38). Are doar rost să ne întrebăm dacă e capabil sau nu să facă față acestor mize.”, a declarat Crin Antonescu la emisiunea Ai Aflat!

Guvernul Luca Niculescu, fragil și fără un lider real

Crin Antonescu crede că în cazul în care guvernul Luca Niculescu trece de votul Parlamentului, atunci România va avea un guvern fragil și fără un lider real care să îl conducă. Acesta mai spune și că în cazul respingerii la votul Parlamentului, criza politică ar intra într-un joc prostesc unde încercăm mereu o soluție care dă aceleași rezultate, adică noi desemnări picate.

„Din două una. Ori guvernul lui Luca Niculescu trece, ceea ce sper și ceea ce sunt dispus să cred. Dar vom avea un guvern foarte fragil și fără un lider real. Fie guvernul cade, așa cum au căzut înainte toate celelalte tentative. Atunci asigur că deja intrăm într-un joc prostesc. Un joc care nu se poate prelungi la nesfârșit, fără să intri în paradigma că dacă repeți de nu știu câte ori o mișcare care se vădește de fiecare dată a avea același rezultat, înseamnă că ai niște probleme de funcționare mentală”, a concluzionat Crin Antonescu.

Luca Niculescu, a patra desemnare pentru postul de premier

Nicușor Dan l-a desemnat luni, 5 octombrie, pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice. Fostul ambasador al României la Paris este a patra încercare a președintelui, după cele trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

Săptămâna trecută, guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament, cu 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”. Doar 197 de voturi au fost exprimate de către parlamentari, în condițiile în care erau necesare 233 de voturi pentru învestire.

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