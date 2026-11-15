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Primarul Buzăului, fanul lui Bolojan, confirmă că nu va mai candida din partea PSD, după vizita pe care i-a făcut-o președintele PNL

Primarul Buzăului, fanul lui Bolojan, confirmă că nu va mai candida din partea PSD, după vizita pe care i-a făcut-o președintele PNL
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Primarul Buzăului, PSD-istul Constantin Toma, care și-a arătat de mai multe ori aprecierea pentru șeful PNL, Ilie Bolojan, și a criticat PSD, a declarat duminică seară că decizia de a nu mai candida din partea partidului din care încă face parte este una corectă. Poziționarea edilului vine la zece zile după ce a fost vizitat de liderii liberali Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, lucru care lasă de înțeles că ar putea candida la următorul scrutin din partea PNL.

Deși nu a făcut încă un anunț oficial privind trecerea la liberali, Constantin Toma nu va demisiona în acest moment din PSD, pentru a nu-și pierde mandatul de primar, urmând să aștepte viitoarele alegeri pentru a face acest pas politic.

Vizita lui Ilie Bolojan și a lui Ciprian Ciucu la Buzău, înaintea reacției edilului

Declarațiile primarului din Buzău au loc pe fondul discuțiilor privind viitorul său politic, după ce, în urmă cu zece zile, președintele PNL, Ilie Bolojan, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, l-au vizitat pe Constantin Toma.

Constantin Toma a confirmat atunci întâlnirea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare,subliniind caracterul administrativ al dialogului.

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu!”, a transmis Constantin Toma pe contul său de Facebook.

Constantin Toma îl acuză pe ministrul Mihai Ghigiu de „atac politic” pe tema fondurilor PNRR

Totodată, reacția publică a edilului a fost declanșată de vizita efectuată la Buzău de ministrul Mihai Ghigiu, în cadrul unei întâlniri regionale dedicate dezvoltării comunităților din Sud-Est. Constantin Toma l-a acuzat pe Ghigiu că îndeplinește agenda politică a PSD.

Primarul Buzăului susține că ministrul Mihai Ghigiu a folosit reuniunea regională pentru a relua acuzațiile privind pierderea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) destinate reabilitării blocurilor din oraș, mergând inclusiv la unul dintre imobilele nereabilitate pentru a discuta cu locatarii.

„Ministrul Mihai Ghigiu a venit la Buzău cu o singură misiune: să execute un atac politic! Nu să ajute comunitățile locale, nu să găsească soluții pentru investițiile blocate, ci să îndeplinească agenda politică a conducerii PSD. La întâlnirea regională dedicată dezvoltării comunităților din Sud-Est, la care a participat și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, m-aș fi așteptat ca ministrul Mihai Ghigiu să fie preocupat de proiectele administrațiilor locale, de investiții și de soluțiile pentru problemele cu care se confruntă primarii.

În schimb, a preferat să transforme o întâlnire importantă pentru regiune într-un prilej de atac politic,reluând acuzațiile privind pierderea finanțării PNRR pentru reabilitarea blocurilor din Buzău. Mai mult,domnul ministru s-a deplasat personal la unul dintre blocurile rămase nereabilitate și a discutat cu locatarii despre această situație. Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluții sau pentru a executa un atac politic? Din punctul meu de vedere, întreaga desfășurare a vizitei seamănă mai degrabă cu o acțiune politică atent pregătită”, a transmis Constantin Toma.

„Da, sunt cu Bolojan” 

Constantin Toma a avut mai multe reacții dure la adresa propriului partid în ultimul an și i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv față de acuzațiile pe care i le-au adus social-democrații. Sorin Grindeanu, liderul PSD, îl numea pe Constantin Toma, în aprilie, „bolojenistul nostru”. 

Primarul din Buzău nu l-a contrazis. „Da, domnule, în momentul acesta sunt cu Bolojan, pentru că este singurul care joacă pentru această țară”, a spus Constantin Toma pentru Antena 3 CNN.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect”

Într-un interviu la Euronews,Constantin Toma a susținut că Ilie Bolojan e un tip corect și că asta ar fi marea diferență dintre el și Sorin Grindeanu.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect. (…) Pentru că a recunoscut, și-a pus cenușă în cap în numele PNL-ului și încearcă să salveze țara, iar Sorin Grindeanu și cu echipa pe care o are la conducere, la București, tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență, astfel încât să fie cât mai rău pentru țară,pentru că asta se întâmplă în acest moment”, a declarat primarul Buzăului.

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