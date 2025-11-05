FOTO. Anca Pandrea, mărturisiri DUREROASE la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie. ”Ultima noapte când am dormit împreună”

Actrița Anca Pandrea, în vârstă de 79 de ani, a făcut mărturisiri dureroase la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie, cel care i-a fost partener de viață.



Anca Pandrea este o cunoscută actriță și fosta parteneră de viață a regretatului actor Iurie Darie. Acesta a încetat din viață în data de 9 noiembrie 2012, la vârsta de 83 de ani. În ultima perioadă de timp, Anca Pandrea s-a tot confruntat cu probleme de sănătate. De ceva vreme, Anca Pandrea a renunțat la doliu, după ce ani de zile de la dispariția legendaruluii actor a purtat haine de culoare neagră.

La 13 ani de la dispariția lui Iurie Darie, artista încă suferă după cel care i-a fost partener de viață. Aceasta a făcut declarații despre ultimele clipe petrecute alături de regretatul artist într-un interviu pentru revista Viva.

Anca Pandrea, mărturisiri dureroase la 13 ani de la moartea lui Iurie Darie. ”În seara aceea, am dormit pentru ultima dată cu Iura până dimineața”

”Merg pe data de 9 noiembrie la cimitir unde doarme Iura. Sunt 13 ani de când a plecat Iura… Nu mai fac ca altădată, pentru că nu mai am putere, dar o să fac niște pachețele și chem un preot să le sfințească. Merg cu prietenii mei Răzvan și Ingrid. Abia ieșită din spital, nu am puterea să fac mai mult. Am vorbit cu Iura cum vorbesc eu de obicei cu el și a zis să stau liniștită, să fac cum pot”, a declarat Anca Pandrea.

”Primul om pe care l-am văzut în curte la noi după ce a plecat Iura, a fost Mitică Popescu, apoi seara a venit și Elian Băcilă. În seara aceea, am dormit pentru ultima dată cu Iura până dimineața. Era cald, iar eu m-am pus pe căpușorul lui, care era rece… Aceasta a fost ultima noastră noapte, ultima noapte când am dormit împreună. Iura a murit acasă. Se externase de două luni”, a mai spus aceasta.