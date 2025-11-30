Pictura „Cristos pe cruce” realizată de Peter Paul Rubens, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari).

Sala casei de licitații Osenat a fost plină ochi. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit încă. Pictura a fost găsită recent la o proprietate privată din Paris, ca parte a unei colecții de artă franceză. Realizată în 1613, pictura îl ilustrează pe Iisus Cristos răstignit pe cruce după momentul morții, fiind evidențiată rana însângerată după ce un soldat roman a înfipt o suliță în coasta Mântuitorului.

De asemenea, cerul apare întunecat precum cărbunele și Soarele roșiatic, tabloul provocându-i instant fiecărui privitor o senzație deprimantă. În spatele norilor neobișnuiți de întunecați pe durata zilei s-ar afla un fenomen climatic care a devastat Europa la începutul secolului 17: Mica Eră Glaciară.

Demonstrarea autenticității

Autenticitatea picturii care a dispărut încă din secolul al 17-lea a fost atestată în urma analizării microscopice a pigmenților de culoare albă, verde, albastră, neagră și roșie găsiți pe pictură. Acești pigmenți au fost folosiți deseori de Rubens pentru a reda pielea umană cât mai realistic, informează ABC News.

Expertul de artă Eric Turquin susține că pictura ar fi ajuns în posesia pictorului francez William Bouguereau în secolul al 19-lea. O altă pictură faimoasă cu aceeași temă – „Cristos pe Cruce” – este expusă la Muzeul Regal de Arte Frumoase din Antwerp.

Două picturi cu „Cristos pe Cruce”

Realizată între 1610 și 1611, pictura îl înfățișează pe Cristos răstignit pe cruce, încă viu, cu sângele șiroind din încheieturile mâinilor și picioarele țintuite cu piroane din fier. Este momentul când Mântuitorul ilustrat de artist, exprimându-și suferința către privitori, își ridică ochii spre cer înainte să-și dea Duhul. În ambele picturi ale lui Rubens, coroana cu spini lipsește de pe capul Mântuitorului.

În majoritatea reprezentărilor artistice, Iisus Cristos poartă coroana cu spini pe durata răstignirii. În ambele picturi se observă că în locul tăbliței pe care este inscripționată incriminarea în greacă, latină și în aramaică „Iisus Cristos, Regele Evreilor” este un pergament medieval, iar crucea pare să aibă mai degrabă forma literei „T”.

Pe fundalul cu nori întunecați se observă de la distanță câteva clădiri cu arhitectură specifică secolului 17.

Norii întunecați ilustrează realitatea sumbră din Europa la începutul anilor 1600

În pictura cu „Cristos mort pe cruce”, Acoperit de nori întunecați, negri precum cărbunele, Soarele capătă o culoare roșiatică. Nu este vorba numai de încercarea artistului de a ilustra cum cerul și pământul „jelesc” în urma morții Mântuitorului pe cruce: la 19 februarie 1600 a avut loc cea mai puternică erupție vulcanică din istoria recentă a Americii de Sud, în Huaynaputina. Erupția a avut un impact major asupra climei la nivel global, fiind provocată o „iarnă vulcanică” , marcând debutul Micii Ere Glaciare.

Ca la fiecare erupție majoră în istorie, de la cenușa vulcanică din atmosferă, cerul s-a întunecat în timpul zilei, iar Soarele a căpătat culoarea roșiatică. Europa a fost devastată de valurile de frig, inundații și recolte compromise, rezultând foamete și tulburări sociale în Rusia: 30% din populația rusă a murit de foame, adică 2 milioane de oameni. Vara anului 1601 a fost cea mai rece din ultimii 400 de ani. Cronicarul otoman İbrahim Peçevi a consemnat cum Dunărea a înghețat. Potrivit cronicelor rusești din primăvara anului 1601, au fost raportate „multe zile întunecate, fără Soare”, informează site-ul Copernicus.

Și Imperiul Ming din China a fost grav afectat de ninsori și foamete, fiind raportate cazuri de canibalism în timpul domniei împăratului Wanli. Născut în 1577, pictorul Rubens a fost contemporan cu fenomenul „Mica Eră Glaciară” care l-ar fi inspirat în creațiile sale artistice.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

