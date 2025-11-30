Prima pagină » Știri externe » Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane €

Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane €

30 nov. 2025, 19:18, Știri externe
Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane €
Pictura lui Rubens „Cristos pe cruce”, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane €

Pictura „Cristos pe cruce” realizată de Peter Paul Rubens, considerată pierdută de mai bine de 400 de ani, a fost vândută la licitație la Versailles pentru 2,3 milioane de euro (2,7 milioane de dolari). 

Sala casei de licitații Osenat a fost plină ochi. Numele cumpărătorului nu a fost dezvăluit încă. Pictura a fost găsită recent la o proprietate privată din Paris, ca parte a unei colecții de artă franceză. Realizată în 1613, pictura îl ilustrează pe Iisus Cristos răstignit pe cruce după momentul morții, fiind evidențiată rana însângerată după ce un soldat roman a înfipt o suliță în coasta Mântuitorului.

De asemenea, cerul apare întunecat precum cărbunele și Soarele roșiatic, tabloul provocându-i instant fiecărui privitor o senzație deprimantă. În spatele norilor neobișnuiți de întunecați pe durata zilei s-ar afla un fenomen climatic care a devastat Europa la începutul secolului 17: Mica Eră Glaciară.

Demonstrarea autenticității

Autenticitatea picturii care a dispărut încă din secolul al 17-lea a fost atestată în urma analizării microscopice a pigmenților de culoare albă, verde, albastră,  neagră și roșie găsiți pe pictură. Acești pigmenți au fost folosiți deseori de Rubens pentru a reda pielea umană cât mai realistic, informează ABC News.

Expertul de artă Eric Turquin susține că pictura ar fi ajuns în posesia pictorului francez William Bouguereau în secolul al 19-lea. O altă pictură faimoasă cu aceeași temă – „Cristos pe Cruce” – este expusă la Muzeul Regal de Arte Frumoase din Antwerp.

Două picturi cu „Cristos pe Cruce”

Realizată între 1610 și 1611, pictura îl înfățișează pe Cristos răstignit pe cruce, încă viu, cu sângele șiroind din încheieturile mâinilor și picioarele țintuite cu piroane din fier. Este momentul când Mântuitorul ilustrat de artist, exprimându-și suferința către privitori, își ridică ochii spre cer înainte să-și dea Duhul. În ambele picturi ale lui Rubens, coroana cu spini lipsește de pe capul Mântuitorului.

În majoritatea reprezentărilor artistice, Iisus Cristos poartă coroana cu spini pe durata răstignirii. În ambele picturi se observă că în locul tăbliței pe care este inscripționată incriminarea în greacă, latină și în aramaică „Iisus Cristos, Regele Evreilor” este un pergament medieval, iar crucea pare să aibă mai degrabă forma literei „T”.

Pe fundalul cu nori întunecați se observă de la distanță câteva clădiri cu arhitectură specifică secolului 17.

Norii întunecați ilustrează realitatea sumbră din Europa la începutul anilor 1600

În pictura cu „Cristos mort pe cruce”, Acoperit de nori întunecați, negri precum cărbunele, Soarele capătă o culoare roșiatică.  Nu este vorba numai de încercarea artistului de a ilustra cum cerul și pământul „jelesc” în urma morții Mântuitorului pe cruce: la 19 februarie 1600 a avut loc cea mai puternică erupție vulcanică din istoria recentă a Americii de Sud, în Huaynaputina. Erupția a avut un impact major asupra climei la nivel global, fiind provocată o „iarnă vulcanică” , marcând debutul Micii Ere Glaciare.

Ca la fiecare erupție majoră în istorie, de la cenușa vulcanică din atmosferă, cerul s-a întunecat în timpul zilei, iar Soarele a căpătat culoarea roșiatică. Europa a fost devastată de valurile de frig, inundații și recolte compromise, rezultând foamete și tulburări sociale în Rusia: 30% din populația rusă a murit de  foame, adică 2 milioane de oameni. Vara anului 1601 a fost cea mai rece din ultimii 400 de ani. Cronicarul otoman İbrahim Peçevi a consemnat cum Dunărea a înghețat. Potrivit cronicelor rusești din primăvara anului 1601, au fost raportate „multe zile întunecate, fără Soare”, informează site-ul Copernicus.

Și Imperiul Ming din China a fost grav afectat de ninsori și foamete, fiind raportate cazuri de canibalism în timpul domniei împăratului Wanli.  Născut în 1577,  pictorul Rubens a fost contemporan cu fenomenul „Mica Eră Glaciară” care l-ar fi inspirat în creațiile sale artistice.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Portretul realizat de Gustav Klimt a fost vândut cu 236 milioane $. „Elisabeth Lederer” a devenit al 2-lea cel mai scump tablou vândut la o licitație

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța
18:54
Rușii au încercat să-și creeze propriul lor premiu Nobel. Istoric rus: Adevăratul premiu Nobel și-a pierdut relevanța
CONTROVERSĂ 🚨 S-au încheiat alegerile parlamentare din Transnistria. Rezultatele vor fi anunțate pe 1 decembrie
18:00
🚨 S-au încheiat alegerile parlamentare din Transnistria. Rezultatele vor fi anunțate pe 1 decembrie
CONTROVERSĂ Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
17:41
Galeria Rușinii pe site-ul Casei Albe. Trump publică o listă a instituțiilor media pe care le acuză de răspândirea „știrilor false”
TURISM Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
17:30
Un tiktoker surprinde pe toată lumea: a arătat o locuință neobișnuită pe Airbnb — un pat în mijlocul deșertului
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
17:24
Europa se luptă în secret pentru banii Chinei. Germania, Ungaria, Polonia, Grecia și Țările Nordice, în umbra investițiilor chineze. România este – din nou -„inexistentă”
EXTERNE Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump
17:18
Venezuela a pregătit opțiuni de răspuns la posibila intervenție militară a președintelui Donald Trump
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Rusia a mutat 16 bombardiere și rachetele lor de șase tone mai aproape de Ucraina. Care va fi misiunea lor?
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Spune-mi dacă mănânci brânză ca să-ți spun dacă vei dezvolta demență
SPORT Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
19:14
Cine poate VENI ca selecționer al României. „Când o să ajungă și ei la echipa națională?”
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”
19:00
🚨 Pace în Ucraina. Dezvăluire WSJ: Pe masa negocierilor din Miami se află calendarul alegerilor din Ucraina și „schimbul de teritorii”
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
18:54
România trage frâna, Bulgaria și Ungaria accelerează. Vecinii fac bugete predictibile și vor performanță economică, România este fix la polul opus. Bolojan anunță că ne vom lungi cu bugetul actual până în ianuarie 2026
INEDIT „Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
18:48
„Am mâncat 50 de șoareci și am slăbit 14 kilograme. Au fost destul de gustoși”. Povestea tinerei care a uimit China într-un concurs de supraviețuire de 35 de zile
ECONOMIE Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
18:31
Proiect de lege pentru plafonarea automată a prețului la alimente, dacă inflația depășește 5%. Anunțul ministrului Agriculturii
PODCAST ALTCEVA Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”
18:00
Lavinia Betea, despre Zoia Ceaușescu: „N-a avut suficientă putere în ea”

Cele mai noi