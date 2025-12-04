Reacția unui belgian care a mâncat ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole în singurul local românesc din Limburg

Un restaurant românesc în inima Limburgului olandez și-a deschis recent ușile, aducând o experiență culinară unică în regiune.

Conform publicației olandeze De Limburger, restaurantul La Bunica din Eygelshoven oferă o gamă variată de preparate tradiționale românești, de la supe consistente până la deserturi delicioase.

Restaurantul, deschis în primăvara acestui an, este, de altfel, singurul local românesc din Limburg. Meniul lui reflectă influențele culinare est-europene și balcanice, oferind o perspectivă autentică asupra bucătăriei românești.

Un aspect remarcabil al bucătăriei românești, evidențiat de belgianul Frank Benneker, autorul articolului, este abordarea „serioasă a supelor”. Restarantul oferă trei variante distincte: ciorbă de burtă, de perișoare și de fasole cu carne afumată, iar belgianul și echipa sa le-au încercat pe toate.

Ciorba de burtă vine însoțită de un ardei roșu și smântână, în timp ce ciorba de fasole este acompaniată de murături, iar aceste combinații oferă o experiență gustativă complexă și autentică, povestește Benneker.

Meniul mai include și preparate tradiționale precum sarmalele, dar și o varietate de feluri principale pe bază de carne, pe care belgianul le asimilează cu cele găsite în restaurantele croate sau grecești.

De Limburger mai spune că prețurile restaurantului La Bunica sunt rezonabile. Supele costă între 7,50 și 7,90 euro, în vreme ce platoul de carne „La bunica” pentru două persoane este 40,90 euro. Alte preparate, ca puiul „La bunica” (17,90 euro) sau vânăta pane (10,60 euro), sunt de asemenea accesibile.

În concluzie, Frank Benneker spune că restaurantul La Bunica reprezintă o adăugire binevenită la scena culinară din Limburg. Cu toate că există similitudini cu bucătăriile poloneză, croată și greacă, restaurantul oferă câteva preparate unice în regiune.

