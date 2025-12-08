Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

08 dec. 2025, 10:15, Știri politice
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu / foto: Mediafax Foto

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică, 7 decembrie 2025. Premierul Ilie Bolojan a transmis felicitări noului edil al Bucureștiului și a scris într-o postare pe Facebook că este „convins că va schimba fața Capitalei”.

Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru această reușită și a menționat că va colabora cu liberalul și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern.

„Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competența probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în acești ani și prin atașamentul față de București, sunt convins că va schimba fața Capitalei.

Mulțumesc cetățenilor din București pentru sprijinul acordat! Voi colaborara cu Ciprian Ciucu și cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce țin și de Guvern. Respect!”, a notat Ilie Bolojan pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

Clasament politic: pe ce locuri s-au situat candidații la Primăria Capitalei

Cum arată clasamentul politic în urma alegerilor pentru Primăria Capitalei (7 decembrie 2025), potrivit datelor furnizate de ROAEP:

  1. Ciprian Ciucu – 36,16 % (câștigător)
  2. Anca Alexandrescu – 21,94%
  3. Daniel Băluță – 20,51%
  4. Cătălin Drulă – 13,90%
  5. Ana-Maria Ciceală – 5,85%
  6. Eugen Teodorovici – 0,28%
  7. George Burcea – 0,20%
  8. Gheorghe Nețoiu – 0,19%
  9. Oana Crețu – 0,18%
  10. Angela Negrotă – 0,14%
  11. Dănuț Trifu – 0,14%
  12. Vlad-Dan Gheorghe – 0,11%
  13. Constantin-Titian Filip – 0,11%
  14. Gheorghe Macovei – 0,09%
  15. Mihai-Ioan Lasca – 0,08%
  16. Liviu-Gheorghe Floarea – 0,08%
  17. Rareș Lazăr – 0,05%

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

