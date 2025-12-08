Prima pagină » Actualitate » A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a format pe Chivu. Ultimul mesaj al „Părintelui” pentru Mircea Lucescu

08 dec. 2025, 09:59, Actualitate
A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a format pe Chivu / Sursa FOTO: prosport.ro

Fotbalul românesc este în doliu. Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristi Chivu, a murit luni, 8 decembrie 2025, la vârsta de 79 de ani. Vestea trecerii sale la cele veșnice a fost dată de Mihai Fudulache, patronul clubului Viitorul Onești (Liga 3).

Fudulache i-a fost alături lui Sdrobiș în ultimii ani de viață și a avut un mesaj la dispariția antrenorului.

„Nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el!”

Din câte se pare, decesul a avut loc în dimineața zilei de 8 decembrie. Ioan Sdrobiș s-a stins din viață acasă, iar Mihai Fudulache, apropiat al său, a scris pe Facebook despre moartea celui supranumit „Părintele”.

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!“, a scris oficialul de la Viitorul Onești, club la care, pentru o perioadă de timp, Sdrobiș a fost director tehnic.

Ioan Sdrobiș a antrenat mai multe echipe, printre care CSM Reșița, Oțelul Galați, Universitatea Cluj, Jiul Petroșani, Ceahlăul Piatra Neamț sau FC Vaslui.

De numele său se leagă formarea lui Cristi Chivu, fostul mare căpitan al României și actualul antrenor al celor de la Internazionale Milano.

Despre această poveste, Sdrobiș recunoștea, cu durere în glas, faptul că nu a mai ţinut legătura cu fostul său ele: „Aproape că nu mai am niciun fel de relație cu el”.

Duelurile cu Mircea Lucescu

De-a lungul anilor, Ioan Sdrobiș a fost protagonistul unor dueluri memorabile cu Mircea Lucescu. Aprig contestatar al actualului selecționer, Sdrobiș va rămâne în istorie pentru o frază celebră rostită după un CSM Reșița – Rapid 1-6: „Dacă jucai pe bune, te băteam și-n sufrageria lui Copos”.

„M-am dus direct la banca lui: «Băi, m-ai bătut cu Miliția la Galați, acum vii cu banii lui Copos”, afirma Ioan Sdrobiș, în 2023, într-un interviu acordat Pro Sport.

Anul acesta, în vară, Sdrobiș vorbea despre iertare în relația cu Mircea Lucescu:

„Eu stau mai rău cu sănătatea față de Mircea și nu vă ascund că am fost chiar și la preot. Iar preotului i-am cerut și i-am spus că eu vreau să iert două persoane înainte de a mă duce pe lumea cealaltă. Aceste două persoane sunt Mircea Lucescu și Cristi Chivu.

Sper că vor citi cele spuse vouă de mine și îi asigur că i-am iertat”, a spus Ioan Sdrobiș.

