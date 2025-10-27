Luxul din Palatul Primăverii este impresionant și în zilele noastre. Deși atenția, de-a lungul timpului, a fost îndreptată spre „robinetele din aur”, Casa Ceaușescu uimește printr-un adevărat centru spa.

La subsolul vilei se află un adevărat complex cu piscină interioară, solar, saună, băi scoţiene, toate acestea construite în 1964-1965, atunci când românii nici nu se gândeau că poate exista asemenea spații. Aparatura și camerele impecabil amenajate erau bijuterii în perioada comunistă.

„Un exemplu din spațiile de îngrijire specifice soților Ceaușescu: o saună uscată, o cameră în care se făceau proceduri termale, un salon de bronzat, o frizerie”, precizează ghidul.

Casa Ceaușescu are o piscină interioară impresionantă. De obicei, apa era încălzită la 26 de grade pentru confortul membrilor familiei. Pereții încăperii sunt realizați din mozaic de diverse culori ce compun forme care reprezintă Apa, Soarele și Luna, zodiacul cu cele douăsprezece constelații stilizate și Pământul. Lucrarea a fost opera artiștilor Olga Porumbaru şi Florin Pârvulescu.

„Ultima parte a turului Palatului Primăverii, piscina interioară. Piscina este un spațiu emblematic reședinței care iese în evidență printr-o minunăție de artizanat decorativ, circa un milion de piese de mozaic înfrumusețează încăperea”, a precizat ghidul Palatului Primăverii.

Palatul Primăverii a fost pregătit inițial pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Clădirea urma să fie folosită de acesta, la începutul anilor 1960, ca una dintre reședințele de protocol. Ulterior, după ascensiunea politică a lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, palatul a devenit locuința personală a familiei Ceaușescu pentru 25 de ani.

