Palatul Primăverii a fost pregătit inițial pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Clădirea urma să fie folosită de acesta, la începutul anilor 1960, ca una dintre reședințele de protocol. Ulterior, după ascensiunea politică a lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, palatul a devenit locuința personală a familiei Ceaușescu pentru 25 de ani.

Casa Ceaușescu are 174 de încăperi, însă turiștii pot vedea aproximativ 50 dintre acestea. Palatul uimește prin decorul interior. Pe lângă apartamentele dotate cu birou, baie, garderobă, casa are și o zonă de fizioterapie, piscină și grădină interioară.

Turul Palatului începe cu biroul lui Nicolae Ceaușescu. În încăpere, totul se păstrează la detaliu, mai ales partea de tâmplărie și partea de artă decorativă. De departe, se remarcă un set de ceramică primit din partea fostei sale majestăți Elisabeta a II-a a Marii Britanii și a Irlandei de Nord. Totodată, o piesă remarcabilă este și covorul primit din partea ultimul șah al Iranului cu ocazia vizitelor de la Teheran ce aveau ca scop afacerile de stat.

Într-o altă încăpere folosită de Nicolae Ceaușescu pentru a-și invita consilierii, se găsește și masa de șah, acest sport fiind una dintre activitățile preferate de acesta.

„Aici își invita ocazional consilierii și, pe de altă parte, își petrecea și acesta, clipele de intimitate. Masa de șah fiind un exemplu excelent, una dintre activitățile sale preferate. Proveniența ei este din Târgul Mureș în colaborare cu artiști locali”, explică ghidul.

În holul principal, pe unul dintre pereți, se află o carpetă primită din partea fostului președinte al Franței, Charles de Gaulle.

Reședința servea doar cinci persoane, soții Ceaușescu și cei trei copii. Fiecare dintre ei beneficia de un apartament de protocol, personalizat după preferințele fiecăruia.

Salonul principal al reședinței era și spațiu recreativ frecventat de membrii familiei Ceaușescu, dar, de asemenea, și un spațiu important din punct de vedere oficial.

„Aici a avut loc singura vizită cu caracter diplomatic din istoria reședinței, cea a fostului președinte al Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, din vara anului 1969. Se spune că a fost doar o vizită de prietenie unde nu s-au discutat afaceri, cel puțin, nu în această reședință, ci în fostele spații oficiale, localizate în altă parte”, explică ghidul.

Apartamentul prezidențial este o piesă aparte a Palatului. În dormitor găsim un pat dublu cu două noptiere, o canapea cu două fotolii și două scaune, un fotoliu, o măsuță rotundă și două comode. Totodată, o oglindă de Murano întregește decorul.

„Partea cea mai importantă, dormitorul soților Ceaușescu, păstrat la detaliu, chiar și elementele de așternut și îmbrăcăminte”, precizează ghidul.

„Baia de aur” nu e de aur. Deși se spunea că robineții și mai multe obiecte din baia prezidențială sunt din aur, acestea sunt doar suflate cu metalul prețios.

„Ne aflăm și în baia soților Ceaușescu, spațiu amplu mediatizat o dată cu evenimentele din decembrie 1989. Elementele aurite nu au fost niciodată din aur solid, doar suflate cu un strat ușor de aur”, a explicat ghidul.

Piscina interioară este una dintre piesele remarcabile din Casa Ceaușescu. Pereții sunt realizați cu aproximativ un milion de bucăți de mozaic.

