 Cravata Galbenă ajunge în avanpremieră în cinematografele din țară

După premiera de gală de la Sala Palatului, filmul Cravata Galbenă își continuă drumul către public, printr-o serie de avanpremiere speciale în cinematografele din România.

Spectatorii vor avea ocazia să fie printre primii care trăiesc pe marele ecran emoția filmului semnat de Serge Ioan Celebidachi.

Avanpremierele, în prezența echipei, au început în datele de 4 și 5 noiembrie, la Iași, unde publicul a umplut sălile de cinema. Noi proiecții sunt programate la București, Alexandria, Arad, Bacău, Bistrița, Botoșani, Brad, Brăila, Buzău, Caransebeș, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Focșani. Galați, Lupeni, Oradea, Petroșani, Pitești, Ploiești, Reșita, Satu Mare, Sibiu, Slobozia, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara, Vaslui, Vulcan, Zalău.

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis.

Program avanpremiere:

Un prim montaj video de la premiera de gală găsiți aici:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lT1wsKjmzuo

