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Complexul Brâncuși de la Tg. Jiu se deteriorează văzând cu ochii

Complexul Brâncuși de la Tg. Jiu se deteriorează văzând cu ochii
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Complexul Brâncuși se deteriorează / Sursa FOTO: Facebook Narcis Daju
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Situația în care a ajuns complexul arhitectural Ansamblul Brâncuși, de la Târgu Jiu, este una care impune atenția autorităților. Potrivit relatărilor din social media, Poarta Sărutului s-a deteriorat, la fel și Masa Tăcerii.

Într-o postare pe Facebook, Narcis Daju deplânge în ce stare a ajuns Ansamblul Brâncuși.

„Cui îi pasă?”

Iată ce remarcă jurnalistul Narcis Daju, după o vizită efectuată la Târgu Jiu.

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„Cui îi pasă? Azi, la 88 de ani de la inaugurarea Ansamblului Brâncuși:

  • cad bucăți de travertin din Poarta Sărutului, fiindcă de peste 10 ani se infiltrează apa prin acoperământ, iar printre blocurile de piatră s-au căscat găuri mari;
  • Masa Tăcerii e plină de scorburi prin care apa sapă continuu;
  • același dezastru și pe Aleea Scaunelor;
  • Coloana Infinită, remetalizată ultima dată în 2000, s-a înnegrit.

Las aceste dovezi ale dezastrului aici, spre știința:

  • noului ministru de la Ministerul Culturii, Ioana Ciocan;
  • managerului INP – Institutul Național al Patrimoniului, Oana Zaharia;
  • directorului Direcției Monumente Istorice din INP – Irina Cristoveanu (Iamandescu);
  • șefei Secției Patrimoniu Mondial din INP – Raluca Grama;
  • ambasadorului României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu;
  • secretarului general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Ligia Deca;
  • procurorului general al României, Cristina Chiriac de la Ministerul Public (care are obligația de a se autosesiza în legătură cu distrugerea deliberată, prin inacțiunea reprezentanților statului român, a capodoperelor din piatră)”.

Mai departe, Daju reclamă indiferența autorităților locale: „În timp ce vizualizați fotografiile acestea, gândiți-vă că pentru Primăria Târgu Jiu urgența nu este restaurarea acestor opere. Nu. Edilii orașului care deține în proprietate aceste capodopere tocmai au cheltuit câteva sute de mii de euro cu o conferință internațională de hermeneutică, în care s-au căutat sensurile sculpturilor brâncușiene, nu cele mai scurte căi pentru salvarea acestor opere. În programul conferinței, vizitarea Ansamblului Brâncuși a fost pusă fix la final, duminică după-amiaza, când mare parte dintre participanți deja plecaseră.

De câteva luni, primarul Romanescu se laudă că va cumpăra Cumințenia Pământului. Cum a ajuns să aibă un astfel de obiectiv, în vreme ce de aceste capodopere se alege praful? De ce nu reprezintă o prioritate pentru Romanescu restaurarea acestor capodopere? Cum își permite să clameze că el are cu totul și cu totul altă urgență: să cumpere Cumințenia Pământului!?”.

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