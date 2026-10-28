Complexul Brâncuși de la Tg. Jiu se deteriorează văzând cu ochii

Situația în care a ajuns complexul arhitectural Ansamblul Brâncuși, de la Târgu Jiu, este una care impune atenția autorităților. Potrivit relatărilor din social media, Poarta Sărutului s-a deteriorat, la fel și Masa Tăcerii.
Într-o postare pe Facebook, Narcis Daju deplânge în ce stare a ajuns Ansamblul Brâncuși.
Iată ce remarcă jurnalistul Narcis Daju, după o vizită efectuată la Târgu Jiu.
„Cui îi pasă? Azi, la 88 de ani de la inaugurarea Ansamblului Brâncuși:
Las aceste dovezi ale dezastrului aici, spre știința:
Mai departe, Daju reclamă indiferența autorităților locale: „În timp ce vizualizați fotografiile acestea, gândiți-vă că pentru Primăria Târgu Jiu urgența nu este restaurarea acestor opere. Nu. Edilii orașului care deține în proprietate aceste capodopere tocmai au cheltuit câteva sute de mii de euro cu o conferință internațională de hermeneutică, în care s-au căutat sensurile sculpturilor brâncușiene, nu cele mai scurte căi pentru salvarea acestor opere. În programul conferinței, vizitarea Ansamblului Brâncuși a fost pusă fix la final, duminică după-amiaza, când mare parte dintre participanți deja plecaseră.
De câteva luni, primarul Romanescu se laudă că va cumpăra Cumințenia Pământului. Cum a ajuns să aibă un astfel de obiectiv, în vreme ce de aceste capodopere se alege praful? De ce nu reprezintă o prioritate pentru Romanescu restaurarea acestor capodopere? Cum își permite să clameze că el are cu totul și cu totul altă urgență: să cumpere Cumințenia Pământului!?”.