Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL din Vrancea să nu-i mintă pe români: „Poate nu sună bine”

Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, a ținut un discurs vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea cu primarii și membrii Biroului Politic Județean al PNL Vrancea, în care le-a transmis liderilor că nu trebuie să-i mintă pe români.
„PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile. Poate nu sună bine”, a declarat Ilie Bolojan.
Bolojan insistat şi asupra responsabilităţii fiecărei organizaţii locale în reconstrucţia partidului.
„Avem nevoie de echipe puternice”, a subliniat el.
„Deciziile PNL se iau în PNL. Iar încrederea oamenilor se recâştigă spunând adevărul şi ţinându-ne de cuvânt”, se arată într-un comunicat de presă al PNL.
Alături de Ilie Bolojan şi de Dragoş Ciobotaru, preşedintele PNL Vrancea, la întâlnire au participat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi prim-vicepreşedinte al PNL, şi Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.
Ciprian Ciucu a vorbit despre un partid care îşi stabileşte singur direcţia, prin voinţa propriilor membri:
„România are nevoie de partide independente, autonome, democratice”.
Abrudean nu a ezitat să atace PSD, pe care i-a acuzat că ar intenționa să „sacrifice investițiile” pentru finanțarea „unor măsuri populiste:
„Guvernul PSD trebuie să înţeleagă că România are nevoie ca investiţiile să nu fie sacrificate pentru finanţarea de măsuri populiste, cu efect electoral imediat, dar fără beneficii durabile pentru economie”, a afirmat Abrudean.
FOTO: Facebook Dragoș Ciobotaru