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Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL din Vrancea să nu-i mintă pe români: „Poate nu sună bine”

Ruxandra Radulescu
Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL din Vrancea să nu-i mintă pe români:
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Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, a ținut un discurs vineri, 6 noiembrie, la întâlnirea cu primarii și membrii Biroului Politic Județean al PNL Vrancea, în care le-a transmis liderilor că nu trebuie să-i mintă pe români.

„PNL trebuie să le spună corect oamenilor lucrurile. Poate nu sună bine”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan insistat şi asupra responsabilităţii fiecărei organizaţii locale în reconstrucţia partidului.

„Avem nevoie de echipe puternice”, a subliniat el.

„Deciziile PNL se iau în PNL. Iar încrederea oamenilor se recâştigă spunând adevărul şi ţinându-ne de cuvânt”, se arată într-un comunicat de presă al PNL.

Ciprian Ciucu și Mircea Abrudean au fost prezenți la eveniment

Alături de Ilie Bolojan şi de Dragoş Ciobotaru, preşedintele PNL Vrancea, la întâlnire au participat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi prim-vicepreşedinte al PNL, şi Mircea Abrudean, preşedintele Senatului.

Ciprian Ciucu a vorbit despre un partid care îşi stabileşte singur direcţia, prin voinţa propriilor membri:

„România are nevoie de partide independente, autonome, democratice”.

Abrudean nu a ezitat să atace PSD, pe care i-a acuzat că ar intenționa să „sacrifice investițiile” pentru finanțarea „unor măsuri populiste:

„Guvernul PSD trebuie să înţeleagă că România are nevoie ca investiţiile să nu fie sacrificate pentru finanţarea de măsuri populiste, cu efect electoral imediat, dar fără beneficii durabile pentru economie”, a afirmat Abrudean.

FOTO: Facebook Dragoș Ciobotaru

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