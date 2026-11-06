Tragedie în Germania: un avion s-a prăbușit pe una dintre cele mai importante autostrăzi din țară și a luat foc. Două persoane au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit vineri, 6 noiembrie, pe autostrada A2 din Germania, în apropiere de orașul Magdeburg, și a fost cuprins de flăcări. Două persoane aflate la bordul aeronavei au murit. La locul accidentului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și salvatori, iar circulația pe autostradă a fost grav afectată.

Unde s-a prăbușit avionul

Accidentul s-a produs pe autostrada A2, în landul Saxonia-Anhalt, la nord-est de Magdeburg, cu aproximativ un kilometru înainte de parcarea Krähenberge, pe sensul de mers către Magdeburg.

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În urma impactului, aeronava a luat foc, iar fragmente din structura acesteia au fost împrăștiate pe carosabil. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și securizarea zonei, iar echipele de salvare au recuperat trupurile celor două persoane aflate la bord.

Potrivit primelor informații transmise de poliție, în momentul producerii accidentului pe autostradă se aflau și alte vehicule, însă niciun autoturism sau camion nu ar fi fost implicat în impact.

Traficul pe autostrada A2, perturbat după accident

Intervenția echipajelor de urgență și operațiunile de cercetare au provocat blocaje și întârzieri pe autostrada A2, pe sectorul dintre Burg-Zentrum și Krähenberge, în direcția Magdeburg.

Circulația a fost afectată, iar autoritățile au intervenit pentru îndepărtarea resturilor aeronavei și verificarea zonei în care s-a produs prăbușirea.

Autostrada A2 este una dintre principalele artere rutiere ale Germaniei, asigură legătura dintre vestul și estul țării și este intens circulată atât de autoturisme, cât și de transportatorii de mărfuri.

Ce tip de avion s-ar fi prăbușit

Potrivit publicației germane Bild, care citează informații de pe platforma Flightradar, aeronava ar fi fost un avion ultraușor cu două locuri, de tip Aerostyle Breezer.

Aparatul ar fi decolat din landul Schleswig-Holstein, după ora 12:33.

Aceste informații urmează să fie verificate de anchetatori, care încearcă să stabilească traseul aeronavei înainte de impact și circumstanțele în care aceasta a pierdut altitudine și a ajuns pe carosabil. Poliția germană a început cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului aviatic.