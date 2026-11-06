Opoziția din Polonia a afișat mesajul „Tusk este un dictator” în timpul discursului Robertei Metsola din Parlamentul de la Varșovia. Reacția premierului polonez

În timpul discursului de vineri al președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, membri ai Partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS) au afișat în Sejm bannere cu sloganul „Tusk este un dictator” și l-au acuzat pe prim-ministrul polonez de tentativă de lovitură de stat. În replică, Metsola, prezentă în sală, a reacționat ironic la aceste acuze cu mesajul: „Așa este în democrație”.

Pe lângă bannerul principal, parlamentarii PiS au afișat pancarte galbene scrise intenționat în limba engleză pe care scria că „în Polonia este în desfășurare o lovitură de stat inițiată de Donald Tusk”. De asemenea, au arătat fotografii cu forțele de ordine masate în fața Tribunalului Constituțional.

Premierul polonez, Donald Tusk, a glumit pe seama acestui comportament printr-o postare pe social media: „Într-un minut vor începe să cânte și să vândă ceasuri”, a scris Tusk pe X.

Nici președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu s-a lăsat perturbată de atmosfera tensionată din sală. Aceasta a privit spectacolul din parlament și a reacționat scurt, spunând: „Aceasta este democrația”.

Acest protest al opoziției din PiS vine pe fondul unei crize constituționale acute legate de controlul asupra Tribunalului Constituțional din Polonia. Susținătorii partidului Lege și Justiție al președintelui Karol Nawrocki acuză guvernul condus de Tusk că a preluat cu forța controlul asupra celei mai mari instanțe judecătorești din țară. Scânteia a pornit de la o acțiune a poliției care a securizat accesul în clădire pentru judecătorii nou aleși din actuala majoritate parlamentară.

În timp ce opoziția și președinția acuză o lovitură de stat, guvernul susține că acțiunile sunt perfect legale și au scopul de a restabili statul de drept.