Prima pagină » Știri externe » Opoziția din Polonia a afișat mesajul „Tusk este un dictator” în timpul discursului Robertei Metsola din Parlamentul de la Varșovia. Reacția premierului polonez

Opoziția din Polonia a afișat mesajul „Tusk este un dictator” în timpul discursului Robertei Metsola din Parlamentul de la Varșovia. Reacția premierului polonez

Opoziția din Polonia a afișat mesajul „Tusk este un dictator” în timpul discursului Robertei Metsola din Parlamentul de la Varșovia. Reacția premierului polonez
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În timpul discursului de vineri al președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, membri ai Partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS) au afișat în Sejm bannere cu sloganul „Tusk este un dictator” și l-au acuzat pe prim-ministrul polonez de tentativă de lovitură de stat. În replică, Metsola, prezentă în sală, a reacționat ironic la aceste acuze cu mesajul: „Așa este în democrație”.

Pe lângă bannerul principal, parlamentarii PiS au afișat pancarte galbene scrise intenționat în limba engleză pe care scria că „în Polonia este în desfășurare o lovitură de stat inițiată de Donald Tusk”. De asemenea, au arătat fotografii cu forțele de ordine masate în fața Tribunalului Constituțional.

Premierul polonez, Donald Tusk, a glumit pe seama acestui comportament printr-o postare pe social media: „Într-un minut vor începe să cânte și să vândă ceasuri”, a scris Tusk pe X.

Nici președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu s-a lăsat perturbată de atmosfera tensionată din sală. Aceasta a privit spectacolul din parlament și a reacționat scurt, spunând: „Aceasta este democrația”.

Acest protest al opoziției din PiS vine pe fondul unei crize constituționale acute legate de controlul asupra Tribunalului Constituțional din Polonia. Susținătorii partidului Lege și Justiție al președintelui Karol Nawrocki acuză guvernul condus de Tusk că a preluat cu forța controlul asupra celei mai mari instanțe judecătorești din țară. Scânteia a pornit de la o acțiune a poliției care a securizat accesul în clădire pentru judecătorii nou aleși din actuala majoritate parlamentară.

În timp ce opoziția și președinția acuză o lovitură de stat, guvernul susține că acțiunile sunt perfect legale și au scopul de a restabili statul de drept.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERTPrima schimbare la Casa Albă după marele eșec al republicanilor la alegerile pentru Congresul SUA. Trump a anunțat că Stephen Miller o va înlocui pe Susie Wiles în funcția de șefă de cabinet
21:43
Prima schimbare la Casa Albă după marele eșec al republicanilor la alegerile pentru Congresul SUA. Trump a anunțat că Stephen Miller o va înlocui pe Susie Wiles în funcția de șefă de cabinet
FLASH NEWSPercheziții la Kiev în cazul tentativei de asasinat a oligarhului ucrainean Vadim Iermolaiev de la Monaco. Biroul unui ofițer al serviciilor secrete militare ale Ucrainei a fost călcat de anchetatori
21:16
Percheziții la Kiev în cazul tentativei de asasinat a oligarhului ucrainean Vadim Iermolaiev de la Monaco. Biroul unui ofițer al serviciilor secrete militare ale Ucrainei a fost călcat de anchetatori
FLASH NEWSDoi candidați pentru șefia Băncii Centrale Europene. Cine îi poate lua locul lui Christine Lagarde
20:51
Doi candidați pentru șefia Băncii Centrale Europene. Cine îi poate lua locul lui Christine Lagarde
ANCHETĂDezastrul feroviar din Spania ajunge pe masa Parchetului European. Procurorii EPPO suspectează fraude de milioane de euro din fondurile UE
20:24
Dezastrul feroviar din Spania ajunge pe masa Parchetului European. Procurorii EPPO suspectează fraude de milioane de euro din fondurile UE
FLASH NEWSCine este presupusul lider din spatele valului de amenințări cu bombă din Europa: „Pregătim un nou val de atacuri”
19:24
Cine este presupusul lider din spatele valului de amenințări cu bombă din Europa: „Pregătim un nou val de atacuri”
NEGOCIERIGadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu
19:10
Gadi Eisenkot a raportat „progrese semnificative” în negocierile pentru formarea noului guvern israelian fără Netanyahu
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Digi24
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva armatei ruse
Mediafax
„E doar începutul”. Cine ar fi în spatele alertelor cu bombă din avioanele europene
Click
Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț
Digi24
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
FLASH NEWSIlie Bolojan le-a transmis liderilor PNL din Vrancea să nu-i mintă pe români: „Poate nu sună bine”
22:54
Ilie Bolojan le-a transmis liderilor PNL din Vrancea să nu-i mintă pe români: „Poate nu sună bine”
INCIDENTTragedie în Germania: un avion s-a prăbușit pe una dintre cele mai importante autostrăzi din țară și a luat foc. Două persoane au murit
22:15
Tragedie în Germania: un avion s-a prăbușit pe una dintre cele mai importante autostrăzi din țară și a luat foc. Două persoane au murit
NEWS ALERTCombinatul Liberty Galați, scos la vânzare la un preț de criză după intervenția premierului Luca Niculescu. De la o evaluare de 904 milioane de euro la doar 200 de milioane
22:08
Combinatul Liberty Galați, scos la vânzare la un preț de criză după intervenția premierului Luca Niculescu. De la o evaluare de 904 milioane de euro la doar 200 de milioane
FLASH NEWSPreședintele Asociației Companiilor Aeriene Românești comentează amenințarea cu bombă care a vizat aeronava TAROM. Ce trebuie să facă pasagerii în astfel de situații
22:02
Președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești comentează amenințarea cu bombă care a vizat aeronava TAROM. Ce trebuie să facă pasagerii în astfel de situații
NEWS ALERTUn bărbat dintr-un tren care se îndrepta spre Brașov a amenințat că aruncă garnitura în aer
21:21
Un bărbat dintr-un tren care se îndrepta spre Brașov a amenințat că aruncă garnitura în aer
DECIZIENoi numiri în Guvernul condus de Luca Niculescu. Adrian Dan, consilier de stat în Cancelaria premierului. Schimbări și la Ministerul Culturii și la Transporturi
21:12
Noi numiri în Guvernul condus de Luca Niculescu. Adrian Dan, consilier de stat în Cancelaria premierului. Schimbări și la Ministerul Culturii și la Transporturi

Cele mai noi

Trimite acest link pe