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Amprentele găsite pe soldații armatei de teracotă din China dezvăluie cine au fost, cu adevărat, constructorii lor. Teoriile anterioare au fost spulberate

Amprentele găsite pe soldații armatei de teracotă din China dezvăluie cine au fost, cu adevărat, constructorii lor. Teoriile anterioare au fost spulberate
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Armata de teracotă din China Antică. Sursa Foto: Envato
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Armata de teracotă din China este de o priveliște uluitoare: mii de figuri din teracotă, în mărime naturală, create în secolul al III-lea î.Hr.  păzesc mormântul primului împărat chinez, Qin Shi Huang (259 î.Hr. – 210 î.Hr.).

Acestea au fost descoperite în 1974, iar multă vreme s-a presupus că au fost realizate exclusiv de bărbați.

Însă noi cercetări asupra acestei armate subterane – incluzând carele, caii și armele sale – sugerează că și femeile, dar și copiii, au contribuit la crearea lor.

Pentru a afla cine le-a ansamblat, cercetătorii conduși de Xiaoxi Li, de la Muzeul Sitului Mausoleului din Xi’an, au căutat indicii chiar pe figurile respective.

Echipa a studiat 79 de amprente digitale de pe 36 de figuri, provenite dintr-o singură groapă de săpătură.

Aceste amprente au fost imprimate în lut pe diverse părți ale statuilor, inclusiv pe brațe, pe armuri și pe capete.

Oamenii de știință le-au fotografiat și au măsurat distanța dintre crestele amprentelor – o distanță care, de regulă, crește pe măsură ce copiii înaintează în vârstă.

Studiile anterioare au întâmpinat dificultăți în a face distincția, pe baza amprentelor lăsate, între femeile adulte și adolescenții de sex masculin.

Prin urmare, în cadrul acestei cercetări, oamenii de știință au apelat la un model statistic ingenios.

Tehnica, numită „model de amestec bayesian” (Bayesian mixture model), analizează întregul grup de amprente simultan, în loc să încerce clasificarea fiecărei urme în parte.

De asemenea, aceasta compară amprentele antice cu date moderne privind amprentele digitale, corelate cu diferite vârste și sexe.

Potrivit studiului publicat pe phys.org, realizarea armatei de teracotă nu a fost o sarcină rezervată doar bărbaților.

„Rezultatele modelului indică faptul că această comunitate de artizani nu era compusă exclusiv din bărbați adulți”, au scris autorii studiului în lucrarea lor.

De fapt, modelul a estimat că bărbații adulți au lăsat doar aproximativ 45% dintre amprentele identificate.

Femeile adulte au reprezentat aproape 33%, în timp ce se estimează că minorii cu vârsta sub 15 ani au lăsat 22% dintre urme.

Deși aceste rezultate sugerează implicarea femeilor și a copiilor, este posibil ca ele să nu ofere o imagine completă pentru întregul sit.

Eșantionul este redus și provine dintr-un singur punct al acestui vast complex funerar. În plus, mai multe urme ar putea aparține aceluiași individ, fapt care ar putea distorsiona rezultatele demografice generale.

„Unitatea T23 reprezintă doar o zonă localizată a Gropii 1, astfel încât rezultatele ar putea reflecta structura forței de muncă dintr-o anumită etapă sau dintr-un grup de producție specific, mai degrabă decât din cadrul întregului proiect.”

Totuși, chiar și cu toate aceste rezerve, descoperirile pun la îndoială ipoteze consacrate despre forța de muncă din acest sit istoric.

Sursa Foto: Envato

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