Gong final pentru Victor Rebengiuc. Tatăl, ultimul rol. Mesajul de adio al marelui actor

Actorul emblematic al scenei și filmului românesc Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după o carieră derulată pe parcursul a peste 70 de ani în care a încântat generații întregi de spectatori. „Tatăl” va fi ultimul rol, pe scena de la Teatrul Bulandra.

Actorul legendar al Teatrului Bulandra a dezvăluit luni, pentru Libertatea , că a decis să se retragă din activitate după o carieră de peste 7 decenii.

Marele actor recunoaște că vârsta nu îl mai ajută

„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a declarat Victor Rebengiuc pentru Libertatea.

Reputatul actor s-a născut pe 10 februarie 1933, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca Caragiale din București în 1956, Victor Rebengiuc a debutat ca actor pe scena Teatrului Naţional din Craiova, unde a jucat în perioada 1956-1957, iar primul rol interpretat a fost cel al lui Jack Worthing din spectacolul „Bunbury” (Ce înseamnă să fii onest), de Oscar Wilde, în regia lui Val Mugur. La Bucureşti, a jucat prima dată în 1957, pe scena Teatrului Lucia Sturdza Bulandra în rolurile Pierre din „Nebuna din Chaillot” şi Jimmy din „Omul care aduce ploaia”.

Între anii 1965-1971, a jucat pe scena Teatrului Mic, iar din anul 1971 a revenit la Teatrul Bulandra. A colaborat cu regizori de teatru renumiți: Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Andrei Şerban. Printre numeroasele piese de teatru în care a jucat se numără: „Omul care aduce ploaia”, „Război şi pace”, „Un tramvai numit dorinţă”, „Richard III”, „O scrisoare pierdută”, „Conul Leonida faţă cu reacţiunea”, „Toţi fiii mei”, „Umbre” și „Regele moare”.

Ultimul spectacol

În acest sens, teatrul a postat, pe contul de Facebook, un mesaj emoționant de omagiu pentru artistul care a contribuit semnificativ la renumele său.

„Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul „Tatăl”.

Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său.

Model pentru generații întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume.

Vă mulțumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl” va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”.

