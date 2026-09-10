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Celebrul artist Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de 54 de ani

Elena Popescu
Celebrul artist Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de 54 de ani
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Celebrul artist Giorgos Mazonakis a murit la vârsta de 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac.

Mazonakis a fost transportat de urgență miercuri la Spitalul General Elpis din Atena, după ce un medic de la o clinică privată din cartierul Kolonaki a constatat gravitatea stării sale. Potrivit spitalului, artistul a ajuns cu ambulanța fără puls și fără respirație spontană. Personalul medical a efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară, însă nu a reușit să îl salveze. Decesul a fost declarat oficial la ora 17:40, notează neoskosmos.com.

Moartea sa neașteptată a provocat un val de tristețe în industria divertismentului din Grecia și în rândul sutelor de mii de admiratori. Mazonakis era considerat unul dintre cei mai cunoscuți și influenți interpreți greci de muzică populară ai generației sale.

O carieră de peste trei decenii

Născut pe 4 martie 1972, Mazonakis a crescut în Nikaia, în zona metropolitană a Atenei. Încă de la o vârstă fragedă și-a arătat talentul pentru muzica laïko, fiind influențat de muzica pe care o auzea în cartierul său și de unii dintre marii interpreți populari ai Greciei.

A început să cânte profesionist de tânăr, apărând în cluburi de noapte din Atena și din alte zone ale Greciei. Vocea sa distinctivă și prezența scenică puternică l-au făcut rapid remarcat. Printre piesele asociate carierei sale se numără „Gucci Forema”, „To Finito”, „Savvato”, „Echo Klapsei” și „Ena Keno”.

Mazonakis a devenit cunoscut și pentru alegerile vestimentare îndrăznețe, excentrice și uneori provocatoare, precum și pentru spectacolele elaborate. Muzica și aparițiile sale combinau frecvent elemente de performance art, pop și rock modern cu muzica tradițională laïko.

Dorința sa de a experimenta s-a manifestat și dincolo de scena concertelor. În 2021, a participat la expoziția YOU and AI, organizată de centrul cultural al Fundației Onassis, împrumutându-și vocea și fragmente dintr-o confesiune personală pentru lucrarea „Exodos”, prezentată la Pedion tou Areos, în Atena.

Pe lângă concertele și aparițiile sale în importante cluburi și săli de spectacole, Mazonakis a fost jurat în emisiuni TV de talente muzicale, inclusiv The X Factor. Spontaneitatea, umorul și sprijinul acordat artiștilor aflați la început de drum l-au făcut și mai apreciat de public.

Spitalul confirmă decesul

Spitalul General Elpis a emis un comunicat oficial după moartea artistului.

„La 9 septembrie 2026, la ora 16:45, Georgios Mazonakis, născut în 1972, a fost adus la spital cu o ambulanță EKAB, fără respirație spontană și fără puls. Au fost efectuate manevre de resuscitare cardiopulmonară conform protocolului, fără rezultat. Ora oficială a decesului a fost 17:40. Conducerea și personalul spitalului transmit sincere condoleanțe familiei și apropiaților persoanei decedate.”, a transmis unitatea medicală.

Ce s-a întâmplat înainte de stopul cardiac

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, Mazonakis se prezentase la o clinică pentru o consultație inițială înaintea unui tratament planificat, care ar fi fost programat ținând cont de numeroasele angajamente profesionale pe care cântărețul le avea în perioada următoare.

După montarea unui cateter intravenos, artistul ar fi acuzat dureri puternice în piept și ar fi suferit un stop cardiac. Personalul clinicii a apelat Centrul Național pentru Asistență Medicală de Urgență din Grecia la ora 16:21, anunțând că artistul suferise un episod cardiac. Șapte minute mai târziu, la 16:28, un paramedic EKAB pe motocicletă a ajuns la fața locului și a început imediat manevrele de resuscitare cardiopulmonară. La scurt timp a sosit și o ambulanță, care l-a transportat pe Mazonakis la Elpis, cel mai apropiat spital aflat de gardă. Artistul a ajuns la unitatea medicală la 16:45.

Personalul din departamentul de urgență a continuat manevrele de resuscitare, însă starea sa s-a dovedit ireversibilă. Giorgos Mazonakis a fost declarat oficial decedat la ora 17:40, pe 9 septembrie 2026.

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