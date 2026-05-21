A doua „autopsie” a lui Michael Jackson. Netflix lansează un documentar exploziv despre procesul lui „Jacko” din 2005

Netflix va lansa în curând un documentar controversat despre Michael Jackson, care se va concentra asupra procesului starului pop din 2005.

„Michael”, filmul regizat de Antoine Fuqua, a avut un succes răsunător, dar nu a prezentat întreaga biografie a starului muzicii pop Michael Jackson, scrie larazon.es.

Producția s-a lovit de intervenția dură a rudelor lui Michael, astfel încât viziunea regizorului și scenaristului au fost compromise.

Astfel, filmul nu a cuprins și acuzațiile de abuz asupra minorilor sau alte scandaluri în care a fost implicat King of Pop.

Dar pentru asta există documentare și „Michael Jackson: The Verdict” promite că va spune povestea în întregime.

Netflix va lansat documentarul despre Michael Jackson în data de 3 iunie. În cele 3 episoade care se doresc a fi explozive, producătorii vor analiza inclusiv mediatizatul proces din 2005 al starului pop.

Procesul s-a încheiat cu achitarea lui Michael Jackson, dar continuă să genereze discuții aprinse, la 17 ani de la moartea artistului.

Spre deosebire de biografia lui Michael, documentarul se va concentra asupra elementelor juridice.

Potrivit Netflix, producția va include mărturii ale celor care au luat parte la proces, inclusiv jurați, jurnaliști, martori și persoane implicate atât în partea acuzării, cât și a apărării lui Michael.

„Autopsia” unui proces

Creatorii documentarului, regizorul Nick Green și producătorul executiv Fiona Stourton, afirmă că scopul lor este acela de a reconstitui procesul dintr-o perspectivă aproape științifică, investigativă.

Camerele video au fost interzise la procesul lui Michael Jackson, însemnând că o mare parte din percepția publică s-a bazat pe comentarii din exterior și frânturi izolate de informații.

„Au trecut 20 de ani de la procesul lui Michael, în care a fost găsit nevinovat. Totuși, controversa continuă până azi” ,explică producătorii documentarului Netflix. „A venit timpul să analizăm procesul ca pe un întreg și să permitem publicului să se apropie de ceea ce s-a întâmplat, cu adevărat”.

