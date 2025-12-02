2 Decembrie, calendarul zilei: Britney Spears împlinește 44 de ani. Nicolae Labiș ar fi împlinit 90 de ani. Un an de la decesul lui Helmuth Duckadam

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 2 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Britney Spears, născută pe 2 decembrie 1981 în Mississippi, este una dintre cele mai influente figuri ale muzicii pop moderne. De mică a arătat o pasiune puternică pentru muzică și dans, participând la concursuri locale de talente și luând lecții de gimnastică. La vârsta de 8 ani a fost selectată pentru audiții la The Mickey Mouse Club, iar doi ani mai târziu a devenit una dintre vedetele emisiunii, alături de viitori artiști celebri precum Justin Timberlake, Christina Aguilera și Ryan Gosling. La sfârșitul anilor ‘90, lansarea hitului …Baby One More Time a propulsat-o pe scena internațională și a transformat-o într-un fenomen global. De-a lungul carierei, a creat numeroase albume de succes, precum Oops!… I Did It Again, Britney și In the Zone, combinând dansul spectaculos cu un sound inovator. Britney este mama a doi băieți, aspect care a influențat profund multe dintre deciziile ei personale. După ani marcați de provocări, încheierea tutelei în 2021 a reprezentat un pas important spre recâștigarea independenței și controlului asupra propriei vieți.

Nicolae Labiș este considerat unul dintre cei mai promițători poeți români ai secolului XX. Născut pe 2 decembrie 1935 în satul Mălini din județul Suceava, Labiș a manifestat talent literar încă din adolescență, debutând timpuriu și remarcându-se prin sensibilitate, forță expresivă și un spirit revoltat, specific generației sale. Format la Școala de Literatură din București, poetul s-a afirmat rapid prin versurile sale care reflectă atât fascinația pentru natură, cât și frământările epocii. Creații precum Moartea căprioarei şi Lupta cu inerția au rămas repere ale poeziei românești moderne, ilustrând maturitatea unui autor aflat abia la început de drum. Viața lui Labiș a fost curmată tragic la doar 21 de ani, în urma unui accident, însă impactul operei sale a depășit scurta existență. Deși a lăsat în urmă un volum redus de poezii, talentul său uriaș și originalitatea viziunii poetice l-au consacrat drept un simbol al tinerei generații literare și o voce care continuă să emoționeze și astăzi.

Helmuth Duckadam, născut pe 1 aprilie 1959 în județul Arad, a fost unul dintre cei mai respectați portari români, devenit legendar după performanța extraordinară din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. Evoluând atunci pentru Steaua București, Duckadam a intrat în istorie când a apărat patru penalty-uri consecutive în fața echipei FC Barcelona, contribuind decisiv la câștigarea trofeului, primul și singurul al unei echipe românești la acest nivel. Parcursul său profesional a fost definit de talent, disciplină și reflexe impresionante, însă și de dificultăți medicale care l-au obligat să se retragă prematur din fotbal. Helmuth Duckadam a încetat din viață în dimineața zilei de 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Supranumit “Eroul de la Sevilla”, el rămâne o figură emblematică pentru iubitorii sportului și un reper al performanței românești pe plan internațional.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1832: Dimitrie Lecca 🇷🇴✯ general, unul dintre complotiștii principali care l-au detronat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cel care a permis accesul conspiratorilor, dând semnalul loviturii de stat

🎂1891: Otto Dix 🇩🇪🎨 pictor, desenator și gravor, considerat a fi unul dintre cei mai importanți artiști plastici germani ai secolului XX

🎂1898: Franz Platko 🇭🇺⚽️ legendă timpurie a FC Barcelona. În finala Cupei Spaniei din 1928, a fost bătut atât de brutal de atacanții Real Sociedad încât, însângerat și abia conștient, a trebuit să fie scos de pe teren. S-a întors, purtând un turban de bandaje după ce s-a rănit la cap și curajul lui de portar a fost imortalizat de Rafael Alberti, un scriitor spaniol al generației lui ’27, în poemul dedicat „ursului blond” numit Oda A Platko

🎂1923: Maria Callas 🇬🇷🇺🇸🎼 una dintre cele mai mari cântărețe de operă din a doua jumătate a secolului al XX-lea

🎂1935: Nicolae Labiș 🇷🇴✒️ Criticul Eugen Simion l-a supranumit, metaforic, „buzduganul unei generații”. La scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, Labiș, care petrecuse câteva ore în compania unor cunoștințe și consumând țuică la Casa Capșa și apoi la restaurantul Victoria, a fost victima unui grav accident de tramvai, în staţia de la Spitalul Colţea. A fost diagnosticat cu „traumatism cranian şi al coloanei vertebrale; paraplegie”. La 22 decembrie 1956, la ora 2 dimineața, a decedat

🎂1936: Mitică Popescu 🇷🇴🎭 și-a desfășurat cea mai mare parte a activității sale în teatru pe scena Teatrului Mic din București

🎂1940: Cornel Fugaru 🇷🇴🎼 Printre cele mai cunoscute piese compuse de el se numără „A venit toamna”, interpretare proprie, „Dau viața mea pentru o iubire” – Monica Anghel, „Nu sunt sclavul tău”, „Eu nu mai sunt cel de ieri” – Aurelian Temișan, „Planeta albastră” – Margareta Pâslaru și Vlad Fugaru

🎂1946: Gianni Versace 🇮🇹👔👖 fondatorul casei de modă Gianni Versace S.p.A., care produce accesorii, parfumuri și cosmetice, mobilă și accesorii, îmbrăcăminte. A fost asasinat pe data de 15 iulie 1997, pe scările propriei case din Miami Beach, de Andrew Cunanan, un criminal în serie

🎂1951: Dumitru Hărădău 🇷🇴🥎

🎂1964: Leo Iorga 🇷🇴🎤 vocalist al formațiilor Pacific, Cargo, Compact, Schimbul 3, Pacifica, PACT by Leo Iorga & Adi Ordean și Compact B. Decedat la 54 de ani, de cancer pulmonar (fuma uneori chiar și 4 pachete de țigări pe zi)

🎂1968: Lucy Liu 🇺🇸🎬 A devenit cunoscută pentru rolul său din serialul de succes Ally McBeal (1998-2002)

🎂1973: Monica Seleș 🇷🇸🇺🇸🥎 9 titluri de Grand Slam, nr. 1 WTA, 1991

🎂1973: Jan Ullrich 🇩🇪🚴‍♀️ singurul ciclist german care a câștigat Turul Franței (1997)

🎂1978: Nelly Furtado 🇨🇦🇵🇹🎤 a devenit cunoscută în 2000, odată cu lansarea albumului de debut, Whoa, Nelly!, care include melodia câștigătoare a unui Grammy, I’m like a Bird

🎂1981: Britney Spears 🇺🇸🎤 are prima apariție televizată în 1992 ca participant al emisiunii „Star Search”. Aceasta își continuă cariera în cadrul serialului TV „The New Mickey Mouse Club” al Disney Channel din 1993 până în 1994, alături de nume precum Christina Aguilera și Justin Timberlake. Lansează albumul de debut …Baby One More Time în 1999. Albumul debutează pe prima poziție în Billboard 200, fiind vândut în peste 30 de milioane de exemplare în toată lumea, 14 milioane doar in SUA, devenind cel mai vândut album de un adolescent din toate timpurile, Spears intrând în Cartea Recordurilor

Decese 🕯

🕯️1547: Hernán Cortés 🇪🇸⚔️ conchistatorul Mexicului, a cucerit capitala aztecă Tenochtitlan și a construit Ciudad de México deasupra ruinelor. Coloniști au fost aduși din Spania, iar orașul a devenit cel mai important oraș european din Lumea Nouă

🕯️1594: Gerardus Mercator 🇩🇪🗺 cartograf, geograf și matematician flamand de renume din Renaștere. În anul 1562 realizează prima hartă a Europei, care este una din hărțile atlasului său. Colecția hărților sale a denumit-o atlas, iar de atunci, această noțiunea s-a încetățenit

🕯️1814: Marchizul de Sade 🇫🇷✒️ devenit celebru prin activitatea sa sexuală libertină, perversă și excepțional de violentă precum și prin scrierile sale despre acest subiect. A fost încarcerat în total 32 de ani din viață, în mai multe închisori și într-un azil

🕯️1950: Dinu Lipatti 🇷🇴🎹 Înregistrările pe discuri, cu toate imperfecțiunile tehnice de atunci, au rămas documente vii asupra artei pianistice a lui Dinu Lipatti, interpretări pline de căldură umană și înaltă desăvârșire stilistică. A trăit numai 33 de ani

🕯️1993: Pablo Escobar 🇨🇴🍃 celebru baron al drogurilor columbian, care la apogeul carierei sale deținea 80% din traficul de cocaină din SUA. Mulți săraci ajutați de Escobar de-a lungul vieții sale au jelit moartea sa și peste 25.000 de persoane au fost prezente la înmormântarea lui

🕯️2024: Helmuth Duckadam 🇷🇴⚽️ supranumit „Eroul de la Sevilla”, deoarece în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri pentru a aduce trofeul echipei sale, Steaua București. A jucat anterior și la Constructorul Arad. La scurt timp după câștigarea trofeului, a suferit o accidentare care i-a pus capăt carierei

Evenimente📋

📋🆘 Ziua Internațională pentru abolirea sclaviei

📋🇦🇪 Emiratele Arabe Unite: Ziua națională (independența față de Marea Britanie, 1971)

📋🇱🇦 Ziua naţională a Laosului; aniversarea proclamării republicii (1975)

Calendar 🗒

🗒1409: Este fondată Universitatea din Leipzig

🗒1492: Descoperirea Insulelor Haiti de către Cristofor Columb

🗒1697: A fost deschisă catedrala londoneză „Sf. Paul”

🗒1804: Napoleon Bonaparte a fost încoronat Împărat al Francezilor în Catedrala Notre-Dame

🗒1845: A luat ființă, la Paris, „Societatea studenților români”, în frunte cu Ion Ghica, C. A. Rosetti și Scarlat Vârnav

🗒1848: Încoronarea lui Franz Joseph I de Habsurg, împărat al Austriei

🗒1849: Este constituită, la Paris, „Asociația română pentru emigrație”, condusă de Ion Ghica și Nicolae Bălcescu

🗒1852: Napoleon al III-lea devine Împărat al Franței

🗒1861: Era emis firmanul prin care se recunoștea dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza

🗒1901: King Camp Gillette a inventat primul aparat de ras de siguranță cu lama care îi poartă numele

🗒1908: Împăratul copil Pu Yi accede la tronul Chinei la vârsta de doi ani

🗒1915: Albert Einstein publică teoria relativității generalizată

🗒1942: La Universitatea din Chicago, a fost efectuată prima explozie nucleară în lanț controlată

🗒1971: Emiratele Abu Dhabi, Ajmān, Dubai, Fujairah, Sharjah și Umm al-Qaiwain s-au unit, dând naștere Emiratelor Arabe Unite

🗒1988: Cargoul „Sadu” s-a scufundat aproape de capul digului de Nord al Portului Constanța. Naufragiul s-a soldat cu moartea a 22 marinari din cei 28 membri ai echipajului

🗒1989 : Încheierea „războiului rece”. Întâlnirea la nivel înalt de la Malta dintre George Bush, președintele SUA, și Mihail Gorbaciov, președinte URSS, consacrată “noii ordini mondiale”

🗒2001: Plecați după lemne într-o zi de iarnă, trei țapinari din Georgia au găsit într-o pădure niște cilindri bizari și fierbinți, pe care i-au folosit ca să le țină de cald la spate, neștiind că, de fapt, erau generatoare radioactive. După cină, la un pahar de vodcă, țapinarii au început să se simtă rău. Credeau că de vină este alcoolul, cu toate că băuseră puțin. Sursele radioactive fuseseră folosite pentru alimentarea sistemului de relee radio dintre centralele hidroelectrice

🗒2005: Se lansează consola Xbox 360 și în Europa

🗒2015: 14 persoane au fost omorâte într-un atac terorist la San Bernardino, California, Statele Unite. Este cel mai grav atentat de pe teritoriul SUA după cel din 11 septembrie 2001

CITEȘTE ȘI:

1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București

30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker

29 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se fondează FC Barcelona. Ramona Bădescu împlinește 57 de ani. Este ucis Ioan Luchian Mihalea