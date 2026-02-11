Prima pagină » Actualitate » Contul surpriză de 1.000.000 de euro de care Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, nu vrea să vorbească. A intrat în cursa pentru Parchetul General

11 feb. 2026, 11:45, Actualitate
Două nume importante candidează pentru conducerea Parchetului General. Colonelul Bogdan-Ciprian Pîrlog, ex-șef al Parchetului Militar București, este considerat un magistrat reformist, iar Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, are în spate un CV stufos, cu anchete răsunătoare. Dar și un cont de 1.000.000 de euro despre care nu vrea să vorbească, după cum scrie Ziarul de Iași.

La șefia serviciului teritorial Iași al DNA, i-a trimis în judecată pe primarul Mihai Chirica, pe fostul șef al Administrației Bazinale a Apelor, Petru Avram, pe fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, pe președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, și pe fostul președinte al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu.

Cine este Cristina Chiriac

Spre deosebire de mulți alți colegi, procurorul Cristina Chiriac a stat departe, în ultima vreme, de scandalurile și dezbaterile publice legate de reforma justiției. Practic, scriu jurnaliștii din Iași, numele său este necunoscut la nivel național.

În urmă cu două săptămâni, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reconfirmat-o în funcție cu unanimitate de voturi, ceea ce înseamnă că, dacă nu ajunge la șefia Parchetului General, va rămâne în fruntea DNA Iași pentru încă trei ani.

Cristina Chiriac este căsătorită cu un judecător al Curții de Apel Iași. Din declarația de avere reiese că este „cel puțin înstărită”, arată sursa citată.

Citește aici despre averea șefei DNA Iași și contul de 1 milion de euro despre care nu vorbește.

