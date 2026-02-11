Miercuri are loc al 5-lea termen în procesul judecătorului CCR, Dacian Dragoș, la Curtea de Apel București. Judecătorii Curții de Apel sunt așteptați să ia o decizie în privința anulării decretului prezidențial de desemnare a magistratului drept judecător CCR.

Judecătorii Curții de Apel București judecă azi, într-un proces separat, cererea de anulare a decretului prezidențial în cazul judecătorului Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan la CCR.

Solicitarea a fost făcută de avocata Silvia Uscov se judecă de către Secția de Contencios a Curții de Apel, iar Curtea a rămas în pronunțare.

Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea CCR prevede ca „judecătorii Curţii Constituţionale trebuie sa aibă pregătire juridică superioară, înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior”.

Judecătorul Dacian Dragoș susține că numirea sa îndeplinește condițiile de vechime impuse de lege și nu crede că va fi suspendat.

„Am chiar mai mult de 18 ani, am peste 20 de ani doar la Babeș-Bolyai, plus experiența din altă parte. CV-ul meu a fost citit selectiv sau s-a trecut peste niște lucruri evidente, cum ar fi faptul că sunt la școala doctorală a UBB, am cursuri și doctoranzi în coordonare din 2013, deci nu văd cum poți ignora astfel de lucruri. Este vorba despre o activitate juridică, așa cum cere Constituția, pentru că și CCR a interpretat acest lucru foarte clar”, a declarat acesta recent pentru Antena 3.

Președintele Nicușor Dan a declarat că,dacă judecătorul Dacian Dragoș va fi suspendat printr-o decizie a instanței, că va numi un nou magistrat.

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esenţă, critica este că domnul Dragoş nu are acei 18 ani suficienţi în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani drept. (…) Dacă se va întâmpla să fie suspendat decretul, nu vă închipuiţi că o să lăsăm Curtea Constituţională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet şi se va pronuţa pe legea pensiilor magistraţilor”.

În cazul în care magistrații decid că judecătorul CCR Dacian Dragoș a fost numit cu încălcarea legii în forul constituțional, decizia este executorie iar Dragoș este suspendat din instanță.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Judecător CCR, anunț despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”

Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”