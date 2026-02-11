CTP cere judecarea membrilor CCR pentru „înaltă trădare de țară” după a cincea amânare pe legea pensiilor magistraților 

Cristian Tudor Popescu a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea pe tema reformei pensiilor magistraților.

Oficialii Curții Constituționale a României au precizat că Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la noul proiect al Guvernului Bolojan referitor la reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată din nou, pentru data de 18 februarie.

Judecătorul Gheorghe Stan, care îşi luase concediu paternal, s-a prezentat, miercuri, 11 februarie, la şedinţa CCR.

CTP cere judecarea membrilor CCR

Cristian Tudor Popescu a reacționat în această privință pe pagina sa de Facebook, unde a precizat: „Trădătorii. Îmi doresc să trăiesc ziua în care Justiția, alta decât a lui Savonea-PSD, îi va judeca pe membrii CCR care provoacă amânarea perpetuă a deciziei pe legea pensiilor speciale, pentru înalta trădare de țară”.

Pronunțarea pe tema reformei magistraților a suferit mai multe amânări

Anterior, la ședința CCR care a avut loc pe 16 ianuarie, toți cei nouă judecători au fost prezenți, însă luarea unei decizii a fost din nou amânată pentru a putea fi studiate mai multe documente, printre care și o expertiză contabilă extrajudiciară depusă de Instanța supremă cu o zi înainte.

Alte două şedinţe anterioare nu s-au putut desfăşura, pentru că patru dintre cei nouă judecători nu s-au prezentat. Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc, propuşi de PSD la CCR, au invocat mai multe motive, printre care faptul că au fost chemaţi la serviciu în zile nelucrătoare, iar şedinţele au fost programate prea repede.

Instanța superioară, condusă de Lia Savonea, a anunțat pe 15 ianuarie, că a realizat o expertiză cu ajutorul unui expert contabil, aceasta a arătat că, prin aplicarea proiectului Guvernului, pensia de serviciu a magistraților va fi mai mică decât cea calculată pe bază de contributivitate, iar documentul a fost trimis judecătorilor CCR.

