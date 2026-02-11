Prima pagină » Știri externe » Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”

Momente de panică pe o șosea din SUA, după ce un avion a aterizat forțat lovind trei mașini aflate în trafic: „Cred că nu vom reuși”

Mihai Tănase
11 feb. 2026, 11:40, Știri externe
Accident aviatic în Georgia - Foto: X/ @MyShirtyLaundry

Clipe de panică pe o arteră intens circulată din statul american Georgia, unde un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat chiar în mijlocul traficului rutier, după ce a pilotul a acuzat faptul că ar fi rămas fără putere la motor. În momentul aterizării de urgență, aeronava a lovit trei mașini.

Un avion de mici dimensiuni, cu un singur motor, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență pe o șosea aglomerată din Gainesville, Georgia, provocând panică în rândul șoferilor. Incidentul aviatic s-a produs luni, după ce aeronava a semnalat probleme grave la motor imediat după decolare, scrie Apnews.com.

Avionul, un Hawker Beechcraft Bonanza, decolase de pe Aeroportul Lee Gilmer Memorial din Gainesville și se îndrepta spre Aeroportul Regional Cherokee County din Canton. Potrivit National Transportation Safety Board, aeronava s-a întors la scurt timp după decolare, însă nu a mai avut suficientă putere pentru a ajunge la aeroport.

„Avionul nu avea suficientă putere pentru a ajunge la aeroport. A aterizat pe șosea”, a precizat NTSB într-un comunicat.

„Cred că nu vom reuși”

Potrivit unei înregistrări audio din cabina avionului publicată de LiveATC.net, în timp ce încearcă să controleze aeronava, unul dintre piloți se aude spunând:

„Cred că nu vom reuși”. La scurt timp, acesta le cere controlorilor de trafic aerian: „Te rog, spune-i soției mele, Molly, că o iubesc, și părinților mei. Îi iubesc atât de mult.”

La scurt timp, avionul a coborât direct pe Browns Bridge Road, una dintre principalele artere din nord-estul statului Georgia, și a lovit trei vehicule aflate în trafic. În urma impactului, un rezervor de combustibil a fost dislocat dintr-una dintre mașini, a declarat căpitanul poliției din Gainesville, Kevin Holbrook.

În urma accidentului neobișnuit, două persoane au fost transportate la spital cu răni ușoare.

„Faptul că au reușit să aterizeze în mijlocul a sute de vehicule și au lovit doar trei dintre ele, fără a atinge liniile electrice, este remarcabil și faptul că nimeni nu a fost rănit grav sau ucis este pur și simplu uimitor.”, a spus Holbrook.

Pilotul aeronavei, Thomas Rogers, a povestit ulterior pentru WAGA-TV ce s-a întâmplat în acele momente critice: „Am pierdut motorul la decolarea din Gainesville. Am încercat să planăm înapoi, am făcut totul conform manualului, dar ne-am dat seama că nu vom reuși să ne întoarcem, având în vedere cât de departe eram, așa că am aterizat pe șosea.”

Autoritățile americane continuă ancheta pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii motorului.

Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord

