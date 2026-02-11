Prima pagină » Știri externe » Motivul uluitor pentru care Trump a majorat drastic tarifele împotriva Elveției. Președintele american face noi mărturisiri

11 feb. 2026, 11:43, Știri externe
Donald Trump a majorat drastic tarifele la importurile din Elveția pentru că nu i-a plăcut tonul „agresiv” pe care l-a folosit Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Confederației Elvețiene, în timpul unei discuții telefonice.

Într-un interviu exclusiv acordat Fox Business, Trump a descris-o pe Keller-Sutter, pe care a numit-o în mod eronat prim-ministru al Elveției, ca fiind „foarte agresivă, dar simpatică”, spunând că ea a susținut în repetate rânduri că țara sa este prea mică pentru a absorbi tarifele vamale ridicate.

El a spus că apelul l-a convins nu numai să mențină taxa inițială pe care o impusese, ci și să o mărească și mai mult.

„Am avut un caz cu o țară foarte drăguță – Elveția. Ei nu au plătit nicio taxă vamală, trimiteau lucruri aici în cantități atât de mari încât nimeni nu putea să creadă. Am avut un deficit de 42 de miliarde de dolari. Iar noi nu am luat nicio măsură. Am spus: «Ei bine, trebuie să facem ceva pentru a echilibra un pic situația». Nu trebuia să primesc totul imediat. Așa că am impus o taxă de 30%, ceea ce este foarte puțin. Am avut în continuare un deficit mare, dar acesta s-a redus la jumătate.

Apoi am primit un apel de urgență de la, cred, prim-ministrul Elveției, și ea a fost foarte agresivă, dar drăguță, deși foarte agresivă. «Domnule, suntem o țară mică, nu putem face asta, nu putem face asta, suntem o țară mică». Nu puteam să o fac să încheie apelul. «Suntem o țară mică». Iar și iar și iar – nu puteam încheia conversația.

Așadar, taxa era de 30%. Și nu mi-a plăcut modul în care ea a vorbit cu noi. Așa că, în loc să-i dau o reducere, am crescut taxa la 39%», a spus el.

 

