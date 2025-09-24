Prima pagină » Cultură » Parohia Romano-Catolică organizează un Concert cu ocazia debutului Orchestrei de Tineret „ANIMA” la Biserica Catolică din Sinaia

Parohia Romano-Catolică organizează un Concert cu ocazia debutului Orchestrei de Tineret „ANIMA” la Biserica Catolică din Sinaia

24 sept. 2025, 12:41, Cultură
Parohia Romano-Catolică organizează un Concert cu ocazia debutului Orchestrei de Tineret „ANIMA” la Biserica Catolică din Sinaia

Parohia Romano-Catolică din Sinaia, prin Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, va organiza un Concert cu ocazia debutului ORCHESTREI DE TINERET „ANIMA” la Biserica Catolică din Sinaia, Aleea Poștei 5, în data de 4 Octombrie 2025, ora 18:00.

Concertul este o continuare a frumosului mănunchi de manifestări din cadrul proiectului „45 de minute pentru sufletul tău”. Evenimentul va fi o rugă adresată lui Dumnezeu, pentru pace în lume.

Asistăm neputincioși din ce în ce mai mult, la conflicte care au loc în multe locuri de pe mapamond, iar manifestările culturale religioase din Biserica Catolică din Sinaia, reprezintă dorința și rugăciunea sinceră de a contribui la pacea lumii și de a sta împreună în numele respectului reciproc.

ORCHESTRA DE TINERET „ANIMA” a Catedralei „Sfântul Iosif” din București, va încânta publicul din Sinaia prin măiastra interpretare a artiștilor, introducându-l în atmosfera de pace și bucurie creștină. ORCHESTRA DE TINERET „ANIMA” este constituită din studenți de la Universitatea de Muzică din București, sub bagheta dirijorului Cezar Verlan. Cu această ocazie, vom avea parte de o invitată specială: Natalia Pancec, solistă. Publicul va asculta celebra lucrare „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi.

Evenimentul este sprijinit de Parohia Romano-Catolică din Sinaia, prin Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București precum și de sponsori generoși care contribuie la dezvoltarea culturală a urbiei Sinaia.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Preot Paroh Eugen Răchiteanu

Oficiul pentru Bunuri Culturale Ecleziastice și Patrimoniu

Sursa foto: Pixabay (caracter ilustrativ)

Citește și

ADMINISTRAȚIE Acuzații grave între conducerea Muzeului București și organizatorul „ArtSafari”: Directorul MMB: „Palatul Dacia este ocupat abuziv”
11:20, 21 Sep 2025
Acuzații grave între conducerea Muzeului București și organizatorul „ArtSafari”: Directorul MMB: „Palatul Dacia este ocupat abuziv”
EXCLUSIV Scandalul despăgubirii pentru tezaurul furat. Foștii miniștri ai Culturii se contrazic. TURCAN laudă autoritățile române / INTOTERO: „Suma nu reprezintă valoarea tezaurului”
10:44, 21 Sep 2025
Scandalul despăgubirii pentru tezaurul furat. Foștii miniștri ai Culturii se contrazic. TURCAN laudă autoritățile române / INTOTERO: „Suma nu reprezintă valoarea tezaurului”
CULTURĂ Gong final pentru Victor Rebengiuc. Tatăl, ultimul rol. Mesajul de adio al marelui actor
17:32, 15 Sep 2025
Gong final pentru Victor Rebengiuc. Tatăl, ultimul rol. Mesajul de adio al marelui actor
CULTURĂ Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari”
15:10, 15 Sep 2025
Cum funcționează corect naționalismul. Ministrul Culturii, András Demeter: „Vadim Tudor nu a găsit loc la masa celor mari”
CULTURĂ Maurice Ravel și George Enescu – aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu
12:27, 15 Sep 2025
Maurice Ravel și George Enescu – aniversați în evenimente memorabile, astăzi în Festivalul Enescu
Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Școli din București și din peste alte 20 de județe au primit noi amenințări! Un adolescent de 17 ani este audiat în acest caz
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Vopsea reflectorizantă, folie sau număr rabatabil? Care e singura variantă legală prin care scapi de rovinietă, în 2025
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat. Daniela, față în față cu trecutul soțului
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
O adolescentă de 14 ani a murit după o operație de mărire a sânilor: "Au încercat să ascundă adevărul". Tatăl copilei a descoperit ce s-a întâmplat abia la ÎNMORMÂNTARE. Intervenția a fost făcută fără consimțământul său. Cum s-a ajuns la TRAGEDIE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat „cimentul viu”: „Am combinat structura cu funcția”