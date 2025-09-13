Prima pagină » Cultură » Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter

13 sept. 2025, 09:05, Cultură
Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter.

Într-un dialog sincer și provocator, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său discută despre prezentul și viitorul culturii în România, despre rolul artei într-o societate în continuă schimbare și despre provocările ministerului în raport cu nevoile oamenilor de cultură.

Debutul noului sezon al podcastului nu trebuie ratat! Urmăriți emisiunea pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.

A lucrat într-o fabrică de conserve

În cel mai nou episod ”Altceva”, András Demeter povestește în premieră absolută că a lucrat, în adolescență, la o fabrică de conserve pentru a supraviețui după ce părinții săi u murit și își amintește, totodată, despre primul rol pe care l-a primit ca actor.

Ministrul Culturii explică, deopotrivă, care e riscul să falimenteze piața de carte și vorbește despre ”revoluția” pe care o propune în interiorul Ministerului. De asemenea, vom afla dacă muzeele și teatrele vor fi închise în weekend-uri. Este o ediție ”Altceva”, unică!

Abonează-te la canalul „Altceva cu Adrian Artene” și urmărește-l în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00 .

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” poate fi urmărit și pe conturile de Facebook, Instagram, Tik Tok, dar și pe grupul de WhatsApp.

