Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter.

Într-un dialog sincer și provocator, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său discută despre prezentul și viitorul culturii în România, despre rolul artei într-o societate în continuă schimbare și despre provocările ministerului în raport cu nevoile oamenilor de cultură.

A lucrat într-o fabrică de conserve

În cel mai nou episod ”Altceva”, András Demeter povestește în premieră absolută că a lucrat, în adolescență, la o fabrică de conserve pentru a supraviețui după ce părinții săi u murit și își amintește, totodată, despre primul rol pe care l-a primit ca actor.

Ministrul Culturii explică, deopotrivă, care e riscul să falimenteze piața de carte și vorbește despre ”revoluția” pe care o propune în interiorul Ministerului. De asemenea, vom afla dacă muzeele și teatrele vor fi închise în weekend-uri. Este o ediție ”Altceva”, unică!

