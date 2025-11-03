Premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, un eveniment de excepție la Sala Palatului

Pe 1 noiembrie, Sala Palatului din București a găzduit premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit peste 4000 de spectatori, într-o seară memorabilă.

Printre cei prezenți s-au numărat invitați speciali, personalități din lumea culturală și politică și reprezentanți ai industriei cinematografice, care au sărbătorit împreună lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte românești și cea mai așteptată premieră a anului. Seara a reunit nume sonore precum Victor Rebengiuc, Oana Gheorghiu, Irina Margareta Nistor, Paula Herlo, Ana Ularu, Amalia Enache, Andreea Esca, Cosmin Stan, Maria Marinescu, Ileana Badiu, Irina Rimes, Virgil Ianțu, Lora, Nicolai Tand, Marian Râlea, Sonia Argint Ionescu, Teodora Tompea, Lili Sandu, Andreea Marin, Andrei Nourescu, Alteța Sa Regală Principesa Sofia, Guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Isărescu, Emil Constantinescu, Sebastian Burduja, Călin Popescu Tăriceanu, Raluca Turcan, Theodor Stolojan, Ministrul Culturii Demeter András István.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența vizionarului regizor Tim Burton, invitat special al galei. Fascinat de România încă din perioada filmărilor pentru Wednesday, când a descoperit farmecul locurilor și al oamenilor, cineastul a fost impresionat de povestea filmului Cravata Galbenă, care i-a fost prezentată de un colaborator român cu care lucrează în prezent. Participarea sa la premieră a reprezentat un moment deosebit pentru public și pentru echipa filmului și a subliniat interesul internațional pentru pelicula Cravata Galbenă.

„Filmul a fost minunat. Și voi avea mereu o legătură romantică cu România. Am lucrat aici, așa că știu cât de talentați sunt profesioniștii din domeniu”, a declarat Tim Burton.

La finalul proiecției, actorii și membrii echipei au urcat pe scenă pentru a mulțumi publicului și pentru a împărtăși emoțiile trăite în timpul realizării filmului. Invitații au vorbit despre onoarea de a face parte dintr-un proiect dedicat unui mare român.

“Cred că toți cei care nu suntem români, ne simțim onorați să facem parte din acest film despre un mare român. Vă mulțumim foarte mult că ați venit și mulțumiri tuturor colegilor mei și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru”, a declarat actorul John Malkovich.

“A fost atât de frumos să lucrez în țara voastră. Ne-am simțit cu adevărat bine primiți. Nu-mi vine să cred că stau alături de unul dintre eroii mei, chiar aici, în dreapta mea, John Malkovich. I-am urmărit cariera și este un om extraordinar. Mulțumesc că sunteți alături de mine în această seară și vreau, de asemenea, să le mulțumesc Adelei și lui Serge și tuturor celor de aici. A fost minunat să lucrez la un film atât de superb, emoționant și plin de sensibilitate. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate”, a spus Sean Bean.

Deși nu a putut fi prezent la eveniment, actorul Ben Schnetzer a transmis un mesaj emoționant publicului:

“Aceasta este o poveste românească și cred că vorbesc în numele întregii distribuții și al întregii echipe când spun că, în fiecare zi, ne-am inspirat din forța spirituală a românilor, pe care am simțit-o pretutindeni în jurul nostru. Așa că vă mulțumesc. Acest film este pentru voi și sper din suflet să vă placă”, spune actorul Ben Schnetzer.

Synopsis film:

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

Informații despre film:

Filmul acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului și este o producție cu finanțare exclusiv românească, realizată de o echipă de peste 300 de profesioniști. A fost filmat integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin.

Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis.

În rolurile principale sunt John Malkovich (Dangerous Liaisons, Being John Malkovich) și Miranda Richardson (Tom & Viv, Damage), ambii dublu nominalizați la premiile Oscar, Ben Schnetzer (The Book Thief) și Kate Phillips (Peaky Blinders, Downton Abbey). Sean Bean (Game of Thrones, The Lord of the Rings), laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser (Game of Thrones) și Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuția.

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează și scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong și scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea, și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei.

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=V4YfQSDboHM

Site: https://cravatagalbena.ro/

Social media:

Premiera de gală a fost un eveniment prezentat de Aqua Carpatica, alături de PPC, Banca Transilvania, Cloud 9, Oscar Downstream, CisGaz.

Decorul evenimentului a fost realizat de Hamid Nicola Katrib, iar ținutele au fost asigurate de Lup A Ter.

Finanțatori: Raiffeisen Bank, Media Investment Communication, OMD Romania, EssenceMediacom Romania, House of Media, PHD Media, Wavemaker, MMS Communications Romania, Mindshare Media, Omnicom Media Group, Cinema City, Publicis Groupe Media Bucharest, GroupM Media Operations, Procter And Gamble International Operations SA, Prometheus Programmatic Agency, Catena, Hornbach, Cineplexx Romania, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, Nestle Romania, ING Bank, Orange Romania, PENNY România, Hervis Sport&Fashion, Kaufland, Selgros Cash&Carry, BV McCann Erickson, Scandia Foods, Boiron RO, SBI Digital Marketing Limited, United Media Services, Maspex Romania, Help Net Farma, JYSK Romania, Intersnack, Vivre.ro, Dentsu Romania, Ursus Breweries, Heineken Romania, Bricostore Romania, E.ON Energie România, BRD Groupe Société Generale, Carat Romania, Initiative Media, Univer Product, Romaqua Group, Jidvei, Unicredit Consumer Financing, Premium Auto, Hyundai, Unicredit Bank, Zarea SA, Transavia, KPMG, Tchibo, Alpro CVA, Policolor, Casa Timiș.

Partener logistic: Fundația FAN Courier

Partener aerian: Air France

Partener cazare: Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest

Partener asigurări: Groupama Asigurări

Partener de asistență medicală: Sanador

Partener de mobilitate: Țiriac Auto Rent

Parteneri: CEC Bank, Fundația Sergiu Celibidache, Valvis Holding Distribution, Rompetrol, Seaside Playgrounds, Continental Hotels, Farmec, Bien Savvy, Ginissima, Tudor Tailor, Egoformen, Florentino Delure, Mobexpert, Scenario, Cumpăna, Coco Jardin, Panimon.

Parteneri promovare: Radio România, Magic Fm, Pro Tv, Prima Tv, Kanal D, Euronews, Digi 24, Antena 1, Antena 3, TVR, Cinemaraton, Moldova Tv, Vertical Advertising & PR, E.ON Energie România, PENNY România, Raiffeisen Bank, Catena, Escudo, Orange, OMV Petrom Marketing, Mobexpert, Glovo România, Uny Mobility, Transferoviar Călători, Nepi Rockcastle, Băneasa Shopping City, Park Lake, Promenada Mall, Veranda Mall, Masrei, Atrium Mall, Tomis Mall, Moldova Mall, UNTOLD, Unforgettable Festival, Sonoro Festival, Destiny Park, ARCUB, Creart, ROMGAZ, STB, Blue, Filarmonica George Enescu București, Filarmonica Pitești, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica de Stat Transilvania, Filarmonica Mihail Jora Bacău, Orchestra Română de Tineret, Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, Opera Națională București, Cvartet Arcadia, Fanfara U.M. 0260 București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – București, Universitatea din București, Universitatea Națională de Muzică București, Universitatea de Medicină și Farmacia Carol Davila București, Universitatea de Medicină și Farmacia Grigore T.Popa Iași, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, Universitatea Petre Andrei Iași, Universitatea Emanuel Oradea, Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj, Universitatea de Artă George Enescu Iași, Școala Populară de Artă Sibiu, Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu – Sibiu, Teatrul Bulandra, Teatrul de Revistă Constantin Tănase București, Teatrul Național I.L.Caragiale București, Teatrul Excelsior, Opera Comică pentru Copii, Opera Națională Cluj, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, Teatrul Tony Bulandra Târgoviște, Teatrul Toma Caragiu Ploiești, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard – Galați, Teatrul Național Mihai Eminescu Timișoara, Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea, Muzeul Municipiului București, Complex Muzeal Științe Naturale Ion Borcea Bacău, Muzeul Casa Mureșenilor Bacău, Muzeul Național de Istorie București, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul de Arta Craiova, Muzeul Porțile de Fier Drobeta Turnu Severin, Centrul Muzeal de Istorie Gherla, Muzeul Țării Crișurilor Oradea, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand Oradea, Muzeul de Istorie Vâlcea, Muzeul Național Secuiesc Sfântu Gheorghe, Muzeul Maramureșului Sighetul Marmației, Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Tiparului și Cărții Târgoviște, Muzeul Județean Zalău, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Timpark, Centrul de Proiecte Timișoara, Primăria Municipiului Alba Iulia, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Brăila, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Municipiului București, Primăria Municipiului Buzău, Primăria Municipiului Călărași, Primăria Municipiului Cluj, Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului Craiova, Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Focșani, Primăria Municipiului Galați, Primăria Municipiului Huși, Primăria Municipiului Iași, Primăria Municipiului Oradea, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Primăria Municipiului Pitești, Primăria Municipiului Roman, Primăria Municipiului Slobozia, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Municipiului Zalău.