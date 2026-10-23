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O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța

O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
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Pictura „Iris” realizată de Claude Monet între anii 1924 și 1925 a fost vândută la o licitație desfășurată pe 22 octombrie, la Paris. 

Veche de un secol, a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută în istoria Franței, a anunțat Sotheby, una dintre cele prestigioase case de licitații din lume.

„Iris”, cea mai scumpă pictură vreodată în istoria Franței

Pictura a fost vândută la prețul de 50 de milioane de euro. Șase cumpărători s-au bătut pe această operă de artă timp de 45 de minute,  ca ulterior să rămână numai doi în cursă.

După 20 de minute, pictura „Iris”, realizată de Claude Monet la finalul vieții sale, a ajuns în posesia unui colecționar asiatic, potrivit Reuters.

Opera de artă care a deținut recordul anterior a fost o scuptură realizată de Amadeo Modigliani între 1910 și 1914: „Cap de cariatidă”.

Despre Claude Monet

Oscar-Claude Monet, născut pe 14 noiembrie 1840, în Paris, a crescut în Le Havre și a devenit pasionat de pictură și desen de la o vârstă fragedă. Manifesta interes pentru natură. A vrut să devină pictor, iar mama sa i-a susținut ambiția, dar tatăl său s-a opus pentru că își dorea să urmeze o carieră în afaceri.

Când el avea 16 ani, mama sa a decedat și a fost nevoit să locuiască cu mătușa sa, o văduvă bogată. A studiat la Academie Suisse, unde l-a avut ca îndrumător pe pictorul Charles Gleyre și l-a avut pe Auguste Renoir coleg.

Fondatorul Impresionismului

Monet a devenit fondator al mișcării artistice „Impresionism”, precursor al „Modernismului”, și a pictat peisaje, portrete și picturi cu scene din natură.  

El a pictat natura așa cum o percepea. Primul său tablou cunoscut de la care provine termenul mișcării înființate de el este „Impression, soleil levant”, expus la prima expoziție a impresioniștilor din 1874.

Stabilit în Giverny din 1883, Monet a pictat aceeași scenă din peisajul rural de mai multe ori, schimbând luminile și anotimpurile: căpițe de fân, Catedrala din Rouen, nuferii din grădina sa de la Giverny. 

Pictorul a pierdut două soții și un copil

A avut două soții și doi copii. Pe prima sa soție, Camille Doncieux,  a pictat-o în multe ipostaze: în rochie verde, în costum japonez, pe plaja din Trouville pe durata lunii de miere și într-un tablou peisagistic când ea admiră fluviul Sena.

A rămas de două ori văduv, iar fiul său cel mare, chimistul Jean Monet, a murit în 1914, la vârsta de 46 de ani.

A călătorit la Londra și la Veneția și a realizat picturi cu Palatul Westminster și cu Marele Canal Venețian în diferite ipostaze și anotimpuri.  A continuat spre finalul vieții să picteze nuferi, chiar dacă suferise de cataractă. Claude Monet s-a stins din viață în 1926, la 86 de ani, din cauza cancerului pulmonar.

Doar Michel Monet, fiul mai mic, a mai trăit după moartea tatălui său. A luptat în Primul Război Mondial, în Armata Franței și a trăit până la 87 ani. A murit în 1966, într-un accident rutier.

Sursa Foto: Hepta/Wikipedia Commons

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