Doi foști oficiali FBI au fost puși sub acuzare pentru că au dat declarații false despre rolul lor în investigarea provenienței laptopului lui Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden.

Publicarea informațiilor din laptopul lui Hunter, cu fotografii în care el apărea în ipostaze compromițătoare, l-ar fi putut costa pe tatăl său câștigarea alegerilor din 2020.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cei doi foști oficiali FBI s-au prezentat la tribunal

Nikki Floris și Bradley Benavides s-au predat autorităților vineri și și-au făcut prima lor apariție la tribunalul din Washington.

„Nikki Floris este o patriotă. Ea a servit națiunea noastră în calitate de ofițer de informații dedicat în cadrul FBI, timp de aproape 20 de ani. Cu toate acestea, astăzi, Departamentul de Justiție a acuzat-o pe nedrept de comiterea unei infracțiuni, bazându-se pe afirmațiile unor politicieni, nu pe fapte. Nu este o coincidență faptul că guvernul formulează aceste acuzații absurde tocmai acum, după atâția ani, în ajunul alegerilor”, au declarat avocații săi într-un comunicat.

Cazul a fost deschis cu 10 zile înainte de alegerile din 3 noiembrie și reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de acțiuni de anchetă spectaculoase și cu puternică încărcătură politică, întreprinse de Departamentul de Justiție în perioada premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului.

Hunter Biden, despre o posibilă candidatură la președinție în 2028: „S-ar putea să fiu nevoit s-o fac”

Într-un interviu acordat lui John Catsimatidis din septembrie, Hunter Biden a spus că se gândește la o posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

„Răspunsul meu este că, dacă primesc susținerea dumneavoastră, s-ar putea să fiu nevoit s-o fac”, a răspuns Hunter, în glumă.

Hunter Biden a luat parte și la un interviu cu realizatorul și comentatorul politic ultra-conservator Nick Fuentes, care a devenit anti-Trump.

Hunter Biden a fost acuzat pentru posesie de arme și evaziune fiscală

El a fost pus sub acuzare pentrue evaziune fiscală și posesie de arme de foc când consuma droguri.

În decembrie 2024, Joe Biden și-a grațiat fiul și toată familia de toate infracțiunile federale comise în perioada 2014-2024.

În prezent, Hunter Biden lucrează la o organizație non-profit pentru drepturile chiriașilor.

I s-a retras din 2025 dreptul de a mai profesa ca avocat în două state americane.

Sursa Foto: Profimedia