Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția...”

Augusto Delkáder, membru fondator al El País – cel mai important și citit cotidian național din Spania – și fost președinte de onoare al rețelei de radiodifuziune Cadena SER, a murit la 76 de ani, anunță 20minutos.es.

Jurnalistul originar din Cádiz a avut o carieră profesională vastă, devenind una dintre figurile emblematice ale ecosistemului media din Spania.

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Augusto Delkáder a murit vineri, la Madrid, la 76 de ani, după o luptă cu o boală grea. Gazetarul a fost membru fondator al cotidianului spaniol El País, unde a devenit, ulterior, director-adjunct.

În timpul tentativei de lovitură de stat din 23 februarie 1981, Delkáder a făcut parte din comitetul de criză care a decis publicarea unei ediții speciale pentru apărarea ordinii constituționale, înainte de discursul Regelui Juan Carlos I.

Ulterior, acesta a fost directorul de programe de știri la rețeaua de radiodifuziune Cadena SER și a fost numit director general al Departamentului Media al Prisa Group.

Delkáder a primit premiul Federico Joly în 2019 și a fost Fiu Favorit al proviniciei Cádiz, primind și Medalia Andaluziei.

De asemenea, Augusto Delkáder a fost președintele Consiliului Economic și Social al Universității din Cádiz.

Jurnalistul, ca un preot: „Pentru totdeauna”

Cu prilejul acordării medaliei provinciei de către Consiliul Provincial în 2005, jurnalistul a adus un omagiu părinților săi: tatăl, originar din Maroc și mama, din Catalonia.

Jurnalistul Augusto Delkáder a avut diplome în Drept și Științe ale Informării și a aprofundat studiile în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

În 2021, Delkáder a demisionat din funcțiile executive de la Grupo Prisa și a fost desemnat președinte de onoare al SER.

Înțelegerea sa a profesiei a fost sumarizată într-un singur sfat, atribuit lui Jesús de la Serna, unul dintre cei mai respectați jurnaliști spanioli, din care Delkáder a citat: „Când ai dubii, profesează jurnalismul”.

Acesta nu a pierdut niciodată legătura cu profesia. În ultimii ani de viață, Delkáder a continuat să citească ediția digitală PDF și a făcut parte din consiliul editorial al Grupo Joly. „Este ca preoție. Odată ce ești preot, rămâi preot pentru totdeauna”, obișnuia să spună Augusto Delkáder despre profesia de jurnalist.

Sursa foto: Capturi Instagram 101tv.es / Envato (caracter ilustrativ)