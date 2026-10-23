Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an

Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul privind trecerea în rezervă a generalului de brigadă, cu o stea, Toma Constantin Marius-Cezar din Ministerul Afacerilor Interne. Acesta se afla la conducerea Jandarmeriei București de la 1 noiembrie 2025 și la începutul anului a fost avansat la gradul de general.

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Ofițerul Toma Constantin Marius-Cezar a venit la conducerea Jandarmeriei București începând cu 1 noiembrie 2025 după ce deținuse funcția de șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș. Funcția era vacantă încă de la finele lui august, același an, când general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

„Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Colonelul Toma Marius Cezar ocupă funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”, scria atunci Jandarmeria Română.

Marius-Cezar Toma, preot onorific pentru comunitățile cu dizabilități

Marius-Cezar Toma, șeful Jandarmeriei Argeș, este licențiat în Științe juridice și în Științe economice, are două vocații: este ofițer, iar în timpul liber, duminica și la marile sărbători, este preot onorific pentru comunitățile din Pitești ale celor care nu aud, scrie stiripesurse.ro.