Doi români, printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2026. Marele anunț va fi făcut în 8 octombrie

Premiul Nobel pentru Literatură 2026 va fi anunțat joi, 8 octombrie, iar în ultimele zile au apărut noi speculații privind numele care ar putea primi una dintre cele mai importante distincții literare din lume.

Printre favoriții indicați de casele de pariuri și publicațiile de specialitate se află scriitoarea chineză Can Xue, poeta canadiană Anne Carson și autoarea mexicană Cristina Rivera Garza, scrie Il Post. Pe liste apar și nume cunoscute precum Margaret Atwood și Haruki Murakami. România are, la rândul ei, două nume în discuțiile dinaintea anunțului: Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana.

Can Xue, principala favorită înaintea anunțului

Potrivit cotelor publicate de casa britanică Ladbrokes, chinezoaica Can Xue se află în fruntea pronosticurilor. Can Xue este pseudonimul lui Deng Xiaohua, o scriitoare experimentală în vârstă de 73 de ani. A început să scrie la mijlocul anilor ’80, după ce a lucrat ca muncitoare, profesoară și croitoreasă.

Opera sa este asociată cu literatura experimentală și cu forme narative greu de încadrat în genurile tradiționale. Can Xue a fost considerată favorită și în anii anteriori, însă Nobelul rămâne unul dintre premiile literare cu cele mai imprevizibile rezultate.

Un argument care ar putea influența pronosticurile este și alternanța dintre femei și bărbați. Din 2017, premiul a respectat această alternanță, deși nu există o regulă oficială în acest sens. Anul trecut, Nobelul pentru Literatură a fost acordat scriitorului maghiar László Krasznahorkai.

Anne Carson și alte nume importante

Printre favoritele din acest an se află și canadiana Anne Carson, în vârstă de 76 de ani. Poetă și profesoară de literatură clasică, Carson este cunoscută pentru opera sa experimentală, care combină poezia, eseul și alte forme literare. Numele ei a revenit frecvent în discuțiile despre Nobel în ultimii ani. În septembrie, un eseu amplu al său despre cântăreața spaniolă Rosalía a atras atenția în presa culturală internațională.

Un alt nume important este Cristina Rivera Garza. Scriitoarea mexicană, în vârstă de 62 de ani, a câștigat în 2024 Premiul Pulitzer pentru memoir cu „L’invincibile estate di Liliana”, o carte despre sora sa, Liliana, ucisă în 1990. Pe listele de favoriți apar și scriitoarea rusă Ludmila Ulitskaya, portugheza Lídia Jorge, autoarea aborigenă australiană Alexis Wright și Margaret Atwood, cunoscută în special pentru romanul „Povestea slujitoarei”.

Doi români apar în listele pentru Nobel: Mircea Cărtărescu și Ana Blandiana

România are două nume importante în speculațiile dinaintea anunțului. Mircea Cărtărescu, în vârstă de 70 de ani, este considerat de mai mulți ani unul dintre scriitorii europeni care ar putea primi Nobelul pentru Literatură.

Autorul este asociat cu postmodernismul și are o operă amplă, tradusă în numeroase limbi. Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se află trilogia „Orbitor”, publicată în italiană sub titlul „Abbacinante”. Cărtărescu a primit numeroase premii literare europene, iar numele său apare constant în listele neoficiale ale posibililor laureați.

Și poeta Ana Blandiana se află printre autorii luați în calcul în unele liste internaționale de candidați. Ea este una dintre cele mai cunoscute scriitoare române contemporane, cu o operă care cuprinde poezie, proză și eseuri. În listele asociate Nobelului, Blandiana este prezentată ca autoare de limbă română și apare alături de nume importante ale literaturii mondiale.

Prezența celor doi români în aceste discuții nu înseamnă însă că ei sunt nominalizați oficial sau că există informații publice despre voturile Academiei Suedeze. Nominalizările pentru Nobel sunt păstrate secrete timp de 50 de ani.

Murakami și Murnane rămân printre favoriții permanenți

Printre numele care apar din nou în pronosticuri se află și japonezul Haruki Murakami. În vârstă de 77 de ani, Murakami este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori contemporani. Cărțile sale au fost traduse în zeci de limbi și au vândut milioane de exemplare.

Un alt favorit recurent este australianul Gerald Murnane, în vârstă de 87 de ani. Scriitorul are o reputație uriașă în cercurile literare, deși este mult mai puțin cunoscut publicului larg.

Pe liste mai apar Thomas Pynchon, Emmanuel Carrère, Michel Houellebecq, Salman Rushdie și Rachel Cusk. Numele câștigătorului va fi anunțat joi, la Stockholm. Până atunci, toate listele și cotele rămân simple pronosticuri, iar decizia finală aparține Academiei Suedeze.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)