Angajații din TVR se declară scandalizați, după ce au citit în publicația Gândul despre procesul intentat de fostul director al Societății Române de Televiziune împotriva instituției pe care a condus-o. Gândul a prezentat cum Dan Turturică și-a propus să obțină o sumă consistentă de bani de la statul român și invocă posibile abuzuri, comise chiar de acesta împotriva sa.

Angajații din TVR anunță că vor lua legătura cu avocați pentru a interveni în proces, declară surse familiare cu situația din Televiziunea Română, sub protecția anonimatului, pentru Gândul. Acestea mai susțin că mulți angajați nu au beneficiat de drepturile salariale pentru care tocmai Turturică s-a acționat singur în instanță.

Procese câștigate pe bandă împotriva SRTv

În toată această perioadă, din cauza neaplicării indexărilor cu rata inflației și a acordării banilor prevăzuți în CCM, în perioada mandatului lui Dan Turturică, sunt mai multe dosare pe rol ale angajaților câștigate de aceștia, mai spun sursele Gândul. Motivul pentru care Societatea Română de Televiziune pierde procesele intentate de angajații săi se datorează strict deciziilor luate de Turturică, împreună cu cei de la Departamentul Juridic al SRTv, mai susțin sursele citate.

Cum a devenit statul român bun de plată

Salariații Televiziunii Române, care acționează în instanță conducerea instituției, câștigă procesele pe bandă rulantă, iar toți banii sunt restituiți cu penalități de întârziere, conform informațiilor obținute de ziar.

Acesta este prejudiciul apărut în urma hotărârilor luate de Turturică, în perioada în care acesta a fost directorul SRTv. În mod paradoxal, Turturică reclamă acum abuzuri ale instituției, comise chiar în perioada în care el ocupa fotoliul de director. Astfel, fostul șef TVR solicită acum ca statul român să achite prejudiciile cauzate de el însuși.

Turturică se dă singur în judecată

Dan Turturică, fostul director al Societății Române de Televiziune, care a dat instituția în judecată pentru diferența salarială pe care trebuia să o încaseze când a ocupat poziția de director, reclamă, de fapt, deciziile pe care instituția le-a aplicat când acesta se afla la conducerea sa. Dacă fostul director SRTv va câștiga procesul intentat, va fi nevoit să se acționeze singur în instanță pentru a-și recupera banii, fiindcă el a fost ordonatorul principal de credite și angajatorul care a decis plata salariilor.

Deciziile luate de Turturică în perioada în care a fost directorul SRTv nu l-au implicat doar pe el, ci pe toți salariații TVR, pentru care acesta a decis plata salariilor fără indexare și fără prime de Crăciun și de Paști, conform CCM.

Salarii majorate până la 27.000 de lei, în ultima zi de mandat a lui Turturică

În ultima zi de mandat ca director al Societății Române de Televiziune, Dan Turturică a acordat majorări salariale pentru membrii Departamentului Juridic, iar unii au ajuns chiar la salarii de 27.000 de lei pe lună, iar asta fără vechime adăugată.