Ilie Bolojan este ținta unor noi acuzații aduse de angajații din Guvern. Sindicaliștii din Aparatul de Lucru al Executivului au publicat o scrisoare deschisă, în care îi adresează premierului demis nu mai puțin de șase întrebări. Prima de pe listă sună în felul următor: „Ați fost, pe 17 august, la inaugurarea unei investiții publice sau la inaugurarea succesului economic al unui om de afaceri, apropiat al dumneavoastră?”

Concret, luni, 17 august, Bolojan a fost prezent la Oradea, cu prilejul evenimentului de inaugurare a celor două pasaje rutiere de pe Calea Aradului, eveniment la care au fost prezenți foștii săi colegi din administrația județului Bihor și omul de afaceri Beniamin Rus. Acesta din urmă deține grupul de firme Selina, cel care a executat lucrările noilor pasaje din Oradea, și este asociat cu imaginea lui Ilie Bolojan de peste 20 de ani.

Ilie Bolojan este acuzat că îl favorizează pe Beniamin Rus de peste 20 de ani / „Dacă Bolojan îmi cere, a doua zi sunt pe șantier!”

În 2006, atunci când actualul premier demis al României ocupa funcția de prefect al județului Bihor, mai multe publicații de presă scriau că firma SC Selina SRL, patronată de Beniamin Rus, este constant favorizată la licitațiile publice.

Totodată, era vehiculată informația conform căreia, drept răsplată pentru bunăvoința arătată, Bolojan s-ar fi ales cu modernizarea celor două magazine mixte pe care le deținea în Aleșd și Vadu Crișului, în urma unor lucrări realizate chiar cu materiale destinate renovării clădirii în care se afla Prefectura.

Mai mult decât atât, în 2011, așa cum specifică și reprezentanții Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului în comunicatul de presă, omul de afaceri Beniamin Rus declara, cu referire la un proiect de construcții care stătea de un an în stand-by, că „dacă Bolojan îi cere, a doua zi este pe șantier”.

În plină criză, Bolojan a alocat 20 de milioane de euro companiilor din grupul Selina, dirijat de Beniamin Rus

În luna martie a acestui an, prim-ministrul interimar a semnat un contract de aproximativ 20 de milioane de euro pentru lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare din Oradea. Beneficiarul contractului era chiar Beniamin Rus, omul care dirijează întregul mecanism al companiilor încadrate în grupul Selina, conform Realitatea.

Peste 57% din valoarea totală a contractului este subcontractată, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din execuție nu este realizată de câștigătorul licitației, ci este transferată către entități care aparțin aceluiași grup de interese. Este vorba de un model consacrat în licitațiile publice – o firmă eligibilă câștigă contractul, însă o altă firmă este responsabilă de execuție.

Firma lui Beniamin Rus a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în 2025, „anul austerității”

În 2025, anul în care Ilie Bolojan s-a instalat în fruntea Guvernului, SELINA SRL, înființată în 1994, a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri din istoria sa. Este vorba de 213.732.443 de lei, sumă care a generat un profit total de peste 14 milioane de lei la finalul anului trecut.

Firma lui Beniamin Rus a încheiat 2025 cu datorii totale de peste 124 de milioane de lei – cifră dublă față de 2024 – și are capitaluri proprii în valoare de 64 de milioane de lei. Totodată, firma are 237 de angajați, mai puțin de jumătate față de cei 569 de salariați pe care îi avea în 2020.

Beniamin Rus a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare în 2018, dar a primit achitare la Curtea de Apel din Oradea

În vara anului 2018, controversatul om de afaceri din Oradea a fost condamnat de magistrații Tribunalului Bihor la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar care îl viza pe fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss. În rechizitoriul întocmit de procurorii DNA, Rus era acuzat de spălare de bani și de instigare la abuz în serviciu.

Aproape cinci ani mai târziu, în martie 2023, Curtea de Apel Oradea a pronunțat o soluție definitivă în care Beniamin Rus era achitat în dosarul lui Alexandru Kiss și scăpa de cei patru ani de închisoare la care a fost condamnat în 2018.

Nu a fost primul episod de acest gen. În iunie 2015, procurorii DNA Oradea i-au reținut pe Rus și Kiss pentru 24 de ore și au cerut o arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Totuși, Beniamin Rus a fost plasat sub control judiciar, iar Curtea de Apel i-a ridicat, în mai puțin de o lună, interdicția de a-și administra firmele.

Cele șase întrebări pe care angajații din Guvern i le adresează lui Ilie Bolojan / „Care este relația cu Beniamin Rus?”

Sindicaliștii din Aparatul de Lucru al Guvernului îi adresează premierului demis o serie de șase întrebări, la care solicită „un răspuns public, documentat și fără echivoc”.

Ați fost, pe 17 august, la inaugurarea unei investiții publice sau ați fost și la inaugurarea succesului economic al unui om de afaceri pe care anumite publicații îl descriu drept apropiat al dumneavoastră ?

? În condițiile în care România se află în criză energetică, economia scade, producția industrială scade, organizațiile sindicale contestă soluțiile privind salarizarea, iar Guvernul invocă permanent constrângeri bugetare, care a fost prioritatea care v-a determinat să vă deplasați la Oradea pentru această inaugurare ?

? Care este, concret, relația dumneavoastră cu domnul Beniamin Rus? Este exclusiv una instituțională, rezultată din faptul că firmele pe care le reprezintă au executat lucrări publice în Oradea și județul Bihor? A existat sau există și o relație personală de prietenie ori de apropiere?

„Ați intervenit vreodată, direct sau indirect, în deblocarea ori implementarea unor proiecte derulate de firmele lui Beniamin Rus?”

Ați avut întâlniri, discuții sau contacte cu Beniamin Rus în legătură cu proiecte finanțate din bani publici , în perioadele în care ați fost primar al municipiului Oradea, președinte al Consiliului Județean Bihor sau, ulterior, prim-ministru al României?

, în perioadele în care ați fost primar al municipiului Oradea, președinte al Consiliului Județean Bihor sau, ulterior, prim-ministru al României? Ați intervenit vreodată, direct sau indirect, în pregătirea, finanțarea, accelerarea, deblocarea ori implementarea unor proiecte în care firmele Selina, Drum Asfalt, Precon Transilvania sau alte societăți afiliate ori asociate acestora au avut calitatea de ofertant, câștigător, executant, asociat sau subcontractant?

în care firmele Selina, Drum Asfalt, Precon Transilvania sau alte societăți afiliate ori asociate acestora au avut calitatea de ofertant, câștigător, executant, asociat sau subcontractant? Considerați oportun ca prim-ministrul României să participe la inaugurarea unei lucrări executate de firmele unui om de afaceri în legătură cu care presa formulează acuzații privind o relație privilegiată cu administrația pe care ați condus-o, fără ca aceste suspiciuni să fie însoțite și de o explicație publică?

„Într-un stat sănătos, constructorul intră pe șantier pentru că există un contract, o procedură, o finanțare și un ordin legal de începere a lucrărilor, nu pentru că îi cere Bolojan”, conchid sindicaliștii comunicatul de presă.