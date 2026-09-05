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Timpi mai mari de așteptare la frontierele UE. Noi reguli de intrare la granițe și pe aeroporturi, ce se schimbă din 6 septembrie

Timpi mai mari de așteptare la frontierele UE. Noi reguli de intrare la granițe și pe aeroporturi, ce se schimbă din 6 septembrie
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Duminică, 6 septembrie, expiră măsurile temporare de flexibilizare a sistemului european de intrare/ieșire (EES). Reprezentanții industriei de turism și transport aerian avertizează că eliminarea acestora ar putea duce la noi întârzieri la frontierele europene. 

În timpul acestei veri, statele membre au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice ale călătorilor, respectiv amprentele și imaginile faciale, în situații excepționale în care numărul mare de pasageri genera aglomerație și timpi excesivi de așteptare.

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Sistemul EES nu funcționează uniform la toate punctele de trecere

Reprezentanții industriei solicită prelungirea acestor măsuri și după luna septembrie, argumentând că sistemul EES nu funcționează încă în mod uniform la toate punctele de trecere a frontierei, relatează Euronews.com.

Sistemul biometric EES a devenit complet operațional la frontierele europene participante la 10 aprilie 2026, după o implementare progresivă începută în luna octombrie 2025.

De notat că, în perioada de tranziție, autoritățile europene au avut la dispoziție un mecanism de siguranță care le-a permis să gestioneze situațiile în care punctele de control erau suprasolicitate.

Conform regulilor europene, statele au putut suspenda temporar colectarea datelor biometrice la anumite puncte de trecere a frontierei atunci când volumul de pasageri devenea atât de mare încât timpii de așteptare durau excesiv de multfoart.

Această perioadă temporară este programată să se încheie pe data de 6 septembrie. Ulterior acestei date, aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate pentru a reduce temporar cerințele biometrice în situațiile în care zonele de control al pașapoartelor devin supraaglomerate.

Ce spune Comisia Europeană

La un briefing de presă desfășurat pe 1 septembrie, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că sistemul EES a „funcționat în general bine” pe perioada verii și a subliniat că „avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”. Executivul UE confirmă astfel eficiența măsurilor.

Referitor la expirarea măsurilor de flexibilizare la 6 septembrie, reprezentantul Comisiei Europene a punctat că instituția se află „într-un contact strâns și constructiv” cu statele membre în care sunt necesare anumite ajustări la unele puncte de trecere a frontierei.

„În ansamblu, putem vedea că există o voință comună puternică de a face sistemul să funcționeze peste tot”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Timpi mai lungi de așteptare la granițe

Jürgen Himmelmann, cofondator și director executiv al Global Work & Travel, recomandă călătorilor să își aloce mai mult timp pentru deplasările care implică trecerea controalelor de frontieră europene după 6 septembrie.

„Este rezonabil să ajungi devreme la aeroport, dar există o limită în ceea ce poți controla. Birourile de predare a bagajelor este posibil să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce intri într-o coadă la controlul pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari peste rând pentru că zborul tău urmează să plece”, a spus acesta.

Himmelmann recomandă evitarea, în următoarele săptămâni, a planificării călătoriilor în funcție de timpul minim necesar pentru o conexiune.

Controalele la pașapoarte durează mai mult timp după introducerea EES

Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), un control standard al pașaportului, care dura anterior aproximativ 20-25 de secunde, necesită acum aproximativ 90 de secunde în cadrul procedurilor EES.

Datele actuale indică o creștere a timpilor de așteptare în marile aeroporturi europene, în contextul problemelor întâmpinate de sistem în gestionarea numărului mare de pasageri din afara Uniunii Europene.

Astfel, o analiză realizată de publicația Financial Times arată că, la Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului trecut. La aeroportul din München, timpul de așteptare a ajuns la 60 de minute, comparativ cu 31 de minute în aceeași perioadă a anului trecut. În capitala Olandei, Amsterdam, timpii maximi de așteptare au crescut de la 80 la 120 de minute în aceeași perioadă.

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