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Tragedie în Capitală. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat de pe pasajul Obor

Ruxandra Radulescu
Tragedie în Capitală. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat de pe pasajul Obor
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Un bărbat și-a pierdut viața după a plonjat de pe pasajul Obor, din sectorul 2 al Capitalei. Un echipaj SMURD s-a deplasat, de urgență, la fața locului, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Există suspiciunea că bărbatul și-ar fi pus singur capăt zilelor.

Polițiștii Secției 9 au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 11:30, cu privire la incident.

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Oamenii legii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, se arată într-un Comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

În ciuda intervenției rapide și a eforturilor susținute depuse de un echipaj SMURD sosit la locul tragediei, medicii nu au mai putut face nimic și au constatat decesul bărbatului.

„Astăzi, 5 septembrie 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 9 Poliție au fost fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 11.30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat faptul că aspectele sesizate s-au confirmat”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Cazul a fost preluat de polițiștii de la Serviciul Omoruri

Zona a fost imediat asigurată și delimitată, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri. Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la Omoruri, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

„Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.”

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